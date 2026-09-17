BTS柾國出演Calvin Klein廣告！Jung Kook牛仔造型成今秋穿搭模版

Calvin Klein正式發布2026秋季「Feel the Fit」系列，再度邀得全球品牌大使、BTS成員田柾國Jung Kook擔綱演出。今次企劃以一個簡單而充滿力量的意念為核心：當牛仔褲的版型恰到好處，穿着者所感受到的那份自信與蛻變，足以改變整個人的狀態。Jung Kook在鏡頭前以音樂與舞蹈將這份感覺具象化，為品牌秋季牛仔系列注入強烈的個人風格。



拉鍊聲響化為節拍活力

由知名攝影師兼導演Renell Medrano操刀，Jung Kook拉上牛仔褲拉鍊的那一聲清脆拉鍊聲旋即成為節拍，觸發一連串舞蹈動作，精準捕捉了「牛仔褲好得讓你無法安坐」這份由內而外湧現的活力。

舞步盡顯自信本色

以兩首經典曲目的強烈節奏與 Jung Kook 的本能舞步互相呼應。畫面從悠閒的居家場景逐步過渡至充滿張力的表演空間，Jung Kook 在走廊中舞動、轉身，隔着屏幕也能感受到那份輕快與隨性。

牛仔褲穿搭造型1. 90s Straight直筒褲

今季重點推出兩款全新牛仔褲版型。90s Straight 牛仔褲以經典直筒輪廓重新演繹九十年代風格，提供由深靛藍至溫暖中藍色的多種水洗選擇，配搭輕盈的秋季層次穿搭，營造歷久常新的時髦感。

(IG@calvinklein)

牛仔褲穿搭造型2. Baggy寬鬆褲款

至於Baggy寬版牛仔褲則採用極度寬鬆的超大輪廓，以經典中藍色水洗呈現，讓活動更加自如，完美呼應 Jung Kook 在廣告中那份毫不費力的態度，絕對是日常首選。