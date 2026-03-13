奧斯卡2026｜紅髮利事業、正面克服焦慮症！Emma Stone是BTS粉絲?

奧斯卡2026｜每年一度的電影界矚目盛事 —— 第98屆奧斯卡頒獎典禮，將於本港時間下周一早上舉行，令人期待獎項花落誰家。愛瑪史東（Emma Stone）憑電影《暴蜂尼亞》（Bugonia），再度入圍競逐「最佳女主角」。過去她兩度登上奧斯卡影后寶座，背負多年來不懈的堅持，更努力克服從小患上的恐慌症，透過個人經歷勉勵眾人勇往直前、積極面對自我。



雖然非生於演藝世家，Emma Stone擁有出色的演技。她的父親Jeffrey Charles Stone為承包商始創人，母親則是家庭主婦，因此她在親友的愛中長大，童年生活幸福。她有著四國血統，祖父從原來居住的瑞典，舉家移民美國，並將姓氏「Sten」轉為英語的「Stone」。而她亦因偶像Emma Bunton（在《辣妹合唱團》中飾演Baby Spice的演員），並在得悉原名Emily Stone已被美國演員工會登記後，將藝名取為Emma Stone。

奧斯卡2026｜愛瑪史東（Emma Stone）憑電影《暴蜂尼亞》（Bugonia），再度入圍競逐「最佳女主角」。 (Getty Images)

奧斯卡2026｜演戲拯救了Emma Stone的恐慌焦慮

看過Emma Stone的電影和訪問，都會發現她的聲線較低沉沙啞。這是因為她在嬰兒時期，患上嬰兒腸絞痛，長時間哭鬧導致聲帶長繭，直至現時也會因用嗓過度而偶爾失聲。她曾在訪問提到，兒時個性霸道兼愛哭，不愛上學卻為了取得掌控和主導，要求自己每科成級都要A級。但在7歲的時候，她在朋友家中突感被火燒，隨後被診斷患上恐慌症和焦慮症。

這使Emma Stone的世界一夜間顛覆，除在家裡、學校和醫院之間奔波，她憶述曾在一天內，問媽媽行程安排100次，「我不再敢去朋友家，甚至連出門上學都不敢。」她曾形容當時耳邊有隻綠色小怪獸，會說一些令她恐懼的事，但若不理會，怪獸便會縮小和消失。相較向病屈服，Emma選擇克服與共存，9歲時在自畫像旁加上綠色小人，表示：「這是我的焦慮，但我比我的焦慮大！」

奧斯卡2026｜Emma選擇克服與共存，9歲時在自畫像旁加上綠色小人。(《The Late Show》截圖/CBS YouTube)

翌年她在老師的鼓勵下，站上舞台飾演一隻水獺，從而激發對演戲的興趣，亦因舞台上的興奮、歡樂和舒適，治癒其內心的恐慌和焦慮。她加入青年劇團，並在3年內演出20部舞台劇。

奧斯卡2026｜Emma Stone紅髮有利事業運？

她其後還將興趣發展成事業，毅然高中退學，並準備一份「荷里活計劃」（Project Hollywood）簡報，以說服父母讓其追隨夢想。她在2004年與母親搬往洛杉磯生活，並簽下經紀公司，每天積極參與試鏡，惜大部分都落選，一次她更因聽見試鏡人員，對其他面試者的稱讚而崩潰大哭。

直至得到經理人告知，天生金髮的她，在不少選角人眼中，只能擔當啦啦隊長角色，她才將頭髮改染成紅色，而事業運亦因此轉變，她在一周後接下2007年的青春喜劇《男孩我最壞》（Superbad），並因演活高中生角色嶄露頭角。

奧斯卡2026｜Emma Stone將頭髮改染成紅色，而事業運亦因此轉變。 (Getty Images)

奧斯卡2026｜Emma Stone原本擁有一把金髮。 (Getty Images)

奧斯卡2026｜Emma Stone兩屆影后

隨時間累積演戲經驗，Emma Stone逐漸開拓不同的角色和戲路，先後憑電影《樂來越愛你》（La La Land）及《可憐的東西》（Poor Thing）問鼎多個影后；今次亦在《暴蜂尼亞》中以剃頭形象演出，成為「最佳女主角」大熱候選之一。

奧斯卡2026｜Emma Stone在《暴蜂尼亞》中以剃頭形象演出，成為「最佳女主角」大熱候選之一。 (Getty Images)

奧斯卡2026｜Emma Stone演戲、追星兼得

雖然屬於前輩級演員，內心卻是小女孩。Emma Stone是里安納度的粉絲，曾在戲院觀看《鐵達尼號》7.5次，睡房還珍藏著12歲時得到的偶像簽名照，而她在首次獲得奧斯卡影后時，頒獎人更是里安納度！她亦喜歡韓國男團防彈少年團（BTS），曾穿偶像團TEE應援，2019年在擔任《週六夜現場》（SNL）主持時，更成功邀得BTS拍攝節目，可謂追星成功的佼佼者。

奧斯卡2026｜Emma Stone是里安納度的粉絲。 (Getty Images)