精選9款人氣牛仔手袋｜Lisa同款LV休閒百搭　Chloé經典款復古隨性

想入手一顆經典又百搭的包款，多數人第一時間想到的仍是黑白等基本色系，但隨著春夏季節到來，牛仔材質的包款正悄悄成為時尚圈的新焦點。丹寧布料帶有自然復古感，不僅能替造型增添輕鬆氛圍，也能為日常穿搭帶來更多層次。



從精品品牌到潮流設計師品牌，今年不少品牌都推出牛仔包款，將經典包型與水洗丹寧結合。本篇編輯精選多款話題度高的牛仔包，從精品級收藏到相對親民款式一次盤點，讓春夏造型多一點率性與時髦感。

9款人氣牛仔包推薦，率性又百搭（Dior官網；01製圖）

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1. Louis Vuitton Sunset Monogram Denim 肩背包

Lisa 先前朝聖 Taylor Swift 演唱會時揹上的牛仔包，引發時尚圈熱烈討論。這款來自 Louis Vuitton 重新推出的 Monogram Denim「LV Remix」系列 Sunset 手袋，以半月弧形包身搭配復古水洗丹寧布料，呈現濃厚 Y2K 氛圍。包款的 Monogram Denim 帆布經過多道工序處理，先在獲得 GOTS 認證的棉布上織出 Monogram 圖案，再透過漂染工藝打造自然仿舊色澤。翻蓋處搭配皮革與三角金屬裝飾細節，使整體設計更具辨識度。肩背包尺寸俐落，既能搭配休閒穿搭，也能為簡約造型增添亮點。

Louis Vuitton Sunset Monogram Denim 肩背包；NT.97,000



2. Dior Diorstar Denim Hobo包

Dior 近年持續推出結合品牌經典元素與現代輪廓的包款，而 Diorstar 附鏈帶流浪包就是其中之一。包身採用藍色 Denim Dior Oblique 緹花布料製成，透過不規則水洗效果讓經典圖騰展現更隨性的丹寧質感。柔軟的流浪包輪廓搭配寬敞內部空間與拉鍊開合設計，使其在日常使用上相當實用。包款正面刻有 Christian Dior Paris 字樣，並搭配品牌標誌性的幸運星元素與低調 CD 飾釘細節，提升整體精緻度。內層附卡片夾層並搭配可調式 CD 鏈環肩帶與皮革拼接設計，兼顧造型與機能。

Dior Diorstar Denim Hobo包，NT.81,000



3. Givenchy Voyou Denim 肩背包

由 Givenchy 推出的 Voyou 系列近年在時尚圈討論度極高，而丹寧版本更為包款注入率性感。中國女星 章若楠 近期機場穿搭多次背上這款包，也讓它成為話題單品。包型以標誌性的 V 形寬鬆輪廓設計呈現，帶有隨性不羈的風格。中型尺寸搭配可調節牛仔肩帶，可依需求手提、肩背或斜背，增加造型靈活度。包身與肩帶上繡有醒目的 Givenchy Logo，並搭配銀色金屬飾件提升質感。內部則設有主隔層與拉鍊口袋，收納日常物品相當方便，是兼具辨識度與實用性的時髦包款。

Givenchy Voyou Denim 肩背包，NT.89,500



4. Chloé Marcie Small Denim 小號肩背包

Chloé 經典的 Marcie 系列向來以柔和線條與復古氣質著稱，丹寧版本則為這款人氣包型增添更多日常感。包款以石板藍色丹寧布料打造，搭配挺括矩形輪廓與標誌性的弧形縫線設計，使整體造型簡約卻不失細節。低調金色五金點綴在包身上，帶來優雅而不過度張揚的質感。包款可透過手提或肩背兩種方式攜帶，不論是日常通勤、週末出遊或輕鬆休閒穿搭都十分合適。對於喜歡低調精品風格的人來說，這款 Marcie 丹寧版本既保留品牌經典元素，又多了幾分隨性氣息。

Chloé Marcie Small Denim 小號肩背包，NT.53,568



5. Coperni Swipe Zipped Denim 手提包

以極具辨識度的 Swipe 包走紅時尚圈的 Coperni，這次也推出丹寧版本的 Zipped Tote Bag。包型延續品牌標誌性的弧形輪廓設計，靈感來自手機「滑動解鎖」的手勢，線條俐落又帶有未來感。牛仔布料的加入讓包款多了一點街頭氣息，同時保留極簡時裝品牌的時髦感。尺寸輕巧卻具備基本收納空間，非常適合作為日常外出包款。搭配簡約穿搭或丹寧風格造型都相當合拍，是喜歡設計感包款的時尚迷會注意到的選擇。

Coperni Swipe Zipped Denim，NT.12,310



6. Diesel Charm-D Embellished Denim 肩背包

Diesel 近年在潮流圈聲量不斷提升，品牌擅長將丹寧元素與前衛設計結合。Charm-D 牛仔肩背包以水洗丹寧打造包身，搭配金屬裝飾細節，讓整體風格帶有強烈的街頭感與 Y2K 氛圍。包型俐落小巧，適合搭配牛仔褲、皮衣或休閒造型，為整體穿搭增添個性。丹寧材質也讓包款比皮革版本更輕鬆好搭，無論日常出門或週末聚會都能輕鬆駕馭。

Diesel Charm-D Embellished Denim 肩背包，NT.12,130



7. A.P.C. Daniela Denim 托特包

如果偏好極簡風格，來自法國品牌 A.P.C. 的 Daniela Denim Shopping Tote Bag 會是相對低調又耐看的選擇。包款以簡潔托特包輪廓搭配深色丹寧布料打造，設計乾淨俐落，幾乎沒有多餘裝飾。品牌 Logo 則以特殊字體呈現，其中字母 A 採倒置設計，成為低調卻具有辨識度的細節。容量方面相當實用，能輕鬆放入日常用品或購物物品，既能作為通勤包，也能當作週末外出包。對於喜歡簡約風格的人來說，這款丹寧托特包相當百搭。

A.P.C. Daniela Denim 托特包，NT.3,056



8. Diesel 1DR Foldover Denim 肩背包

同樣來自 Diesel 的 1DR 系列是品牌近年最具辨識度的包款之一。丹寧版本採用單色水洗靛藍色包身設計，翻蓋處搭配醒目的銀色金屬 Logo，呈現濃厚的 Y2K 時尚風格。包型線條簡潔俐落，透過磁扣開合方式讓使用更加便利。肩背設計輕鬆實用，不論是搭配街頭造型或簡約休閒穿搭，都能成為整體造型的亮點。對於喜歡潮流品牌的人來說，這款包既有品牌標誌性設計，又具備丹寧材質的率性感。

Diesel 1DR Foldover Denim 肩背包，NT.9,170



9. Stella McCartney Falabella Mini 托特包

Stella McCartney 的 Falabella 系列一直以鏈條設計聞名，而丹寧版本則讓這款經典包型多了一點休閒氣息。包款以牛仔布料打造主體，搭配品牌標誌性的金屬鏈條滾邊設計，讓柔軟材質與金屬元素形成鮮明對比。迷你托特尺寸輕巧卻依然具備實用收納空間，可以手提或肩背使用。整體風格介於休閒與時裝之間，既能搭配牛仔穿搭，也能為簡約造型增添質感，是喜歡時髦設計感包款的人會關注的選擇。

Stella McCartney Falabella Mini 托特包，NT.30,869



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