從被抨擊到國際巨星！LISA人生名言：別人休息就是超越的最好時機

相信各位BLINK們都知道，3月27日是LISA出生的大日子！日前她亦分享在印尼峇里島遊玩的照片，看來相當輕鬆寫意。LISA現時備受愛戴，不過初出道時曾歷低谷，但憑堅毅和自信，最終贏得多人賞識。她曾講過不少發人深省的名言，就讓我們學習一下她的人生觀。



BLACKPINK成員LISA迎來29歲生日。(IG@lalalalisa_m)

BLACKPINK LISA人生金句1

即使未來路上有未知的重重關卡，但請你一定要相信自己。 韓國女團BLACKPINK成員LISA

LISA是韓國YG娛樂首位非韓籍練習生，但初出道時人氣未算高，更因在節目中素顏，一度遭到網民抨撃。不過她選擇坦然面對，努力做好本分，最終得到不少支持，更登上「百大美女」榜首，2021年發行首張個人專輯《LALISA》，人氣急升。

本著「相信自己」的理念，LISA在嚮往的事業路上前行，並為自己取得成就。

本著「相信自己」的理念，LISA在嚮往的事業路上前行。(IG@lalalalisa_m)

BLACKPINK LISA人生金句2

想讓自己有吸引力，我們應先相信自己有這樣的魅力。 韓國女團BLACKPINK成員LISA

每次看到BLACKPINK的表演，都釋放出自信光芒，令人目不轉睛。雖然LISA外貌曾遭惡評，但她都不曾懷疑自己，相信自身和努力，由內而外散發魅力，這亦是為何她能夠逆襲、並得到高人氣的主因。

LISA不曾懷疑自己，相信自身和努力，由內而外散發魅力。(IG@lalalalisa_m)

BLACKPINK LISA人生金句3

當別人在休息，就是你努力超越他們的最好時機。 韓國女團BLACKPINK成員LISA

曾聽過一句說話：「要非常努力才能看起來毫不費力」，而LISA正是其中的榜樣。她曾擔任中國節目《青春有你2》的選秀導師，鼓勵參加者裝備自己，並抓緊機會。雖然每個人的天賦和起跑線不一樣，但只要比別人更努力，就會永遠都在最前方的位置。

「當別人在休息，就是你努力超越他們的最好時機。」(IG@lalalalisa_m)

BLACKPINK LISA人生金句4

當我開始產生負面想法，我會讓自己重新調整心態，想著「好吧！那我們該怎麼處理這個問題？解除問題後繼續前進。 韓國女團BLACKPINK成員LISA

每個人都有自我懷疑的時候，這時LISA便會重新調整狀態，思考問題所在，以及可以如何解決。當整理了思緒，心情自然平伏下來，繼續面對日常挑戰。

LISA會在自我懷疑時重新調整狀態。(IG@lalalalisa_m)

BLACKPINK LISA人生金句5

清楚表達自己的想法，才是取得好結果的關鍵。 韓國女團BLACKPINK成員LISA

LISA曾在訪問中提到，在個人發展後因顧慮別人感受，而隱藏自己的真實想法，不敢開口給意見。不過她後來發現，繼續這樣做的話，結果不會讓所有人滿意；反而清楚表達自己，對方才懂得如何去磨合和協調，事情就會更成功。