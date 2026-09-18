劉雯與井柏然因CHANEL結緣！從低層躋身國際、踩空氣高跟鞋獲讚

2027春夏時裝周日前展開，在不少的時裝天橋上，都可見中國模特兒劉雯的身影。現年38歲的劉雯，早已是國際級的知名人物，而她的男友亦不簡單，竟然就是近日憑中國職場愛情劇《早春晴朗》，而蜚聲國際的演員井柏然？



劉雯、井柏然因CHANEL結緣

劉雯是時尚品牌CHANEL時裝天橋上的常客，她與井柏然的緣份，亦因品牌於2019年的七夕廣告拍攝而萌生。兩人一直都沒承認或否認戀情，但曾被拍到一起逛街、陪對方回老家過年和見家長，早前更傳已低調結婚，不過沒有得到證實。

日前劉雯被路人野生捕獲，眼利的網民發現，劉雯的手機背景就是戴著太陽眼鏡、手上拿橙的井柏然，令兩人戀情再度引起討論。

劉雯、井柏然因CHANEL結緣 (IG@jingxiaoxiansheng)

劉雯從工人階級躋身國際超模

能夠工作與愛情兩者兼得，劉雯的成就絕非必然。她出生自湖南省工人階級的家庭，不過母親並沒像怪獸家長般，僅集中學業，還支持她進行專業的模特兒培訓，以及維持健康飲食。

劉雯從工人階級躋身國際超模 (Getty Images)

劉雯從工人階級躋身國際超模 (Getty Images)

劉雯獲老佛爺賞識 成功進軍時裝周

劉雯在2005年出道，當年參加新絲路模特大賽，雖然沒得獎但成功入行，其後更為多本時尚雜誌拍攝封面照。兩年後，她獲得「老佛爺」Karl Lagerfeld和荷蘭品牌Viktor & Rolf的賞識，穿上他們設計的服飾來拍攝造型照，並為兩個品牌走秀。此舉贏得躋身國際，她獲邀到巴黎簽訂經紀合約，成為巴黎時裝周的熟客。

劉雯獲老佛爺賞識 成功進軍時裝周 (Getty Images)

劉雯成首位東亞裔維密天使

劉雯是模特兒界為人熟悉的亞洲面孔，她在2009年2月至3月期間，共參與74場秋冬系列時裝秀，成為單季走秀次數最多的亞裔模特兒。同年她亦為《維多利亞的秘密》時裝秀的首個東亞裔模特兒。而在2012年，她獲得《紐約時報》讚揚「中國首位超模」，翌年獲列入《福布斯》年度模特兒收入排行榜。

劉雯成首位東亞裔維密天使 (Getty Images)

近日劉雯亦成為珠寶品牌Chopard的新任品牌大使，演繹Happy Sport The First最新腕錶及Happy Diamonds系列珠寶。

劉雯從工人階級躋身國際超模 (Getty Images)

劉雯「踩空氣高跟鞋」獲讚實力

劉雯的行秀實力超然，最令人留下深刻印象的事件，便是她在2025年為Saint Laurent行秀的一幕。她當時穿上2025秋冬系列，以俐落剪裁和oversize，打造強勢輪廓。不過中途高跟鞋「不翼而飛」，她都不慌不忙，自然地踮起腳尖繼續行走，令在場觀眾當時察覺不到異樣。畫面其後被轉發，獲不少人大讚超強的臨場反應。

劉雯「踩空氣高跟鞋」獲讚實力 (Getty Images)

劉雯「踩空氣高跟鞋」獲讚實力 (微博圖片)

劉雯國內模特年收入第一

劉雯的實力亦可從吸金能力證明。根據最新中國模特兒商業價值排行榜，劉雯排名首屈一指，以1.9億元年收入，遠超排行次位、年收入8,600萬元的何穗。而同樣是國際級別的賀聰則第三，年收入為6,700萬元。