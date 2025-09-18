時裝周｜揭開超模如何維持狀態！Gigi Hadid、劉雯走秀前會這樣做

【時裝周｜超模護膚方法】在各個時裝秀上，模特兒們總會以最佳狀態展示品牌各種時裝，而「最佳狀態」不僅是身型的保持，還有肌膚即使台上強光或乾燥環境下依然能完美。尤其是超模們常年需要化各種各樣的妝容，經常熬夜或飛行至各地工作，但她們仍能亮澤肌膚。這次一起揭開時裝周的後台秘密，看看多位著名超模的方法，女生們可以參考。



時裝周｜超模護膚方法1. Gigi Hadid：注重唇部護理

國際超模Gigi Hadid性感的雙唇讓人羨慕﹐她在上妝前會厚塗潤唇膏，可有軟化和滋潤唇部，撫平乾紋死皮，使後續唇膏更順滑顯色。她喜歡100% 純天然成分製成的潤唇膏，除了可安心使用外，更可為唇部建立保護層。此外，Gigi Hadid還會將潤唇膏用於鼻翼或眉間等易乾燥位置，能針對性解決局部起皮，讓底妝更貼服完美。

時裝周｜超模護膚方法2. Bella Hadid：休息時間會減少化妝

Bella Hadid在閒時會減少化妝，讓肌膚得到休息時間。今年（2025）曾在社交平台上分享會使用Clinique保濕面霜，作為底妝的第一步，她表示使用後基本上就不再需要粉底液了，能賦予肌膚一種潤澤的好氣色，營造出如剛曬過太陽的 「Sun-kissed」健康光澤感，同時面霜能為肌膚提供充分的保濕力。

時裝周｜超模護膚方法3. Alexina Graham：保持足夠睡眠和運動

Alexina Graham曾表示即使走秀再累，她也會盡量保持正常作息。在休息時間，每天至少要運動1小時，並保持睡足10個小時，這樣可保持身體及肌膚都在最好狀態。而在時裝秀期間，Alexina Graham只會吃健康食物和喝大量的水，讓身體保持最佳狀態。而早上用磨砂膏來洗臉喚醒肌膚，讓後續更好的上妝，妝容也會更貼服。

時裝周｜超模護膚方法4. Lara Mullen：注意健康飲食

Lara Mullen擔心密集走秀，容易讓肌膚毛孔堵塞，她會用潔面棉片來清潔臉部肌膚，此外還喜歡用面膜，讓肌膚保持濕潤。此外，她在走秀期間早餐通常只喝咖啡，然後出門的時候帶上一根香蕉；或是以煮雞蛋配牛油果和黑麥麵包，然後時裝秀後台會提供一些健康的食物，她會較注意健康飲食。

時裝周｜超模護膚方法5. 劉雯：勤敷面膜

劉雯是總所周知的「面膜控」，她將定期敷面膜視為維持肌膚健康光澤的基礎。尤其在繁忙的時裝周後，她會透過補水面膜為肌膚進行密集修護﹐讓肌膚保持水潤，若經日曬則改用舒緩型曬後面膜。她在敷面膜前特別注重局部保濕，會預先塗抹眼霜和潤唇膏，加強眼周及雙唇的滋潤。除了以面膜作為重點保養，劉雯也同樣注視深層清潔與基礎補水，以此維持肌膚的穩定狀態與自然光采。