Ralph Lauren推Polo Blaze手袋！90年代門環扣亮眼　入手價$4990

Ralph Lauren自1967年創立以來，馬術運動（Equestrian Lifestyle）始終是其品牌美學的核心靈魂，而全新推出的Polo Blaze手袋，名字中的「Blaze」正是指馬匹額頭上獨一無二的白色斑紋，這不僅賦予手袋獨特的身份標識，更深層地致敬馬術鞍具（Saddlery）的細緻皮革工藝。從立體明線縫製到柔軟納帕皮革的選用，Polo Blaze將傳統鞍具的耐用性與當代時尚的流線型雕塑感完美結合，展現出品牌對經典馬術風格的現代演繹。（具體價錢以官方定價為準。）



【Ralph Lauren】重塑90年代Stadium系列 深化大Logo運動熱潮

Polo Blaze手袋3款尺寸與熱門配色選購指南

1.Polo Blaze手提包（Top Handle）：黑色（Black）、粉紅色（Pink）、棕色（Brown）、藍色（Blue）

Polo Blaze Leather Top Handle HK$5,990（Ralph Lauren官網圖片）

Polo Blaze Leather Top Handle HK$5,990（Ralph Lauren官網圖片）

Polo Blaze Leather Top Handle HK$5,990（Ralph Lauren官網圖片）

Polo Blaze Leather Top Handle HK$5,990（Ralph Lauren官網圖片）

Polo Blaze Leather Top Handle HK$5,990（Ralph Lauren官網圖片）

Polo Blaze Leather Top Handle HK$5,990（Ralph Lauren官網圖片）

Polo Blaze Leather Top Handle HK$5,990（Ralph Lauren官網圖片）

Polo Blaze Leather Top Handle HK$5,990（Ralph Lauren官網圖片）

精緻的拱形輪廓搭配硬挺手柄，非常適合商務通勤或正式晚宴，配搭剪裁俐落的西裝外套，即可展現從容高雅的氣質。

2.Polo Blaze小型皮革肩背包（Small Shoulder Bag）：黑色（Black）、粉紅色（Pink）、棕色（Brown）、卡其色（Khaki）

Polo Blaze Leather Small Shoulder Bag HK$4,990（Ralph Lauren官網圖片）

Polo Blaze Leather Small Shoulder Bag HK$4,990（Ralph Lauren官網圖片）

Polo Blaze Leather Small Shoulder Bag HK$4,990（Ralph Lauren官網圖片）

Polo Blaze Leather Small Shoulder Bag HK$4,990（Ralph Lauren官網圖片）

具備單肩與斜孭（斜背/斜挎）雙重功能，是周末約會或街頭休閒的首選，其靈感來自機車夾克的車縫細節能為簡約的T-shirt與牛仔褲增添率性型格。

3.Polo Blaze大型皮革肩背包（Large Shoulder Bag）：黑色（Black）、粉紅色（Pink）、棕色（Brown）、卡其色（Khaki）

Polo Blaze Leather Large Shoulder Bag HK$10,990（Ralph Lauren官網圖片）

Polo Blaze Leather Large Shoulder Bag HK$10,990（Ralph Lauren官網圖片）

Polo Blaze Leather Large Shoulder Bag HK$10,990（Ralph Lauren官網圖片）

Polo Blaze Leather Large Shoulder Bag HK$10,990（Ralph Lauren官網圖片）

針對大容量需求的都會女性設計，能輕鬆收納平板電腦與日常隨身物品。

融合馬鞍工藝與90年代復古金屬扣

Polo Blaze系列手袋在輪廓上借鑑了馬鞍（Saddlery）的弧形線條與立體明線縫製工藝。皮革方面選用柔軟的納帕皮革（Nappa Leather）或具粒紋質感的意大利全粒面皮革（Italian Full-grain Leather），搭配靈感源自機車夾克的車縫細節，呈現俐落硬朗的街頭氛圍。手袋正面吸睛的「門環」形金屬扣（Door-knocker hardware），靈感則取自1990年代Polo典藏檔案庫中的復古手袋設計，點綴整體輪廓。