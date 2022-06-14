Ralph Lauren銅鑼灣限定店　一件POLO恤橫跨貴族校園與紐約街頭

【Ralph Lauren/ POLO】論一件真正經典的時裝產物，任你用盡世上世間最奢華物料、至天馬行空創意、乃至人氣如何一時無兩，若經不起時間考驗，其實都是枉然。



唯經過世世代代的洗練，在不同時間、人物、地點之下，仍能按照當時獨特的環境而歷久彌新，在保持自我同時，又會海納百川入新元素，達至經典與潮流合一，這正是Ralph Lauren給予後世時裝設計師的啟示。



不知不覺Ralph Lauren POLO SHIRT已誕生50周年。（Ralph Lauren）

為慶祝POLO SHIRT金禧之年，Ralph Lauren最近便於銅鑼灣時裝廣場中庭，設置了The Polo Shirt期間限定店。（Ralph Lauren）

雖然並非高級時裝根源，但美國民族歷來所創作過的服裝，每每最多元化和具流通性，變化能力也極高，無論箇中演變是否原創者的本意也好，這些優秀作品都仿佛有自己生命和意志一樣，以意想不到方式，鑿空前所未見道路。例如來自三藩市的牛仔褲，本屬西部牛仔、礦工的工作服，後來卻先後打進Hippie或Punk文化領域；Michael Jordan著用的籃球鞋，亦從NBA賽場走進巴黎高級時裝舞台；而今次主角Ralph Lauren POLO SHIRT，自五十年前1972年誕生以還，更一直活躍阿美利堅各個主流與次文化領域，驀然回首，才發現它書寫了一部美國當代流行文化史……

雄心壯志的Ralph Lauren於1967年創立同名自家品牌。（Ralph Lauren）

是Ralph Lauren為POLO SHIRT賦予了色彩。（Ralph Lauren）

或許現在人們已遺忘Ralph Lauren 1967成立同名品牌之初，乃是以領呔起家，當時雖有主打作稱為「POLO」，但此POLO不同後世大家熟識的POLO，當時的「POLO」可是領呔系列。直至1972年，Ralph Lauren從法國大流行的白色Tennis Shirt及馬球運動員服裝中獲取靈感，將Tennis Shirt舒適物料、傳統馬球服衣版以及打球動作英姿巧妙地融合起來，打造出一式二十四款顏色，網眼衣料OG馬球Logo POLO SHIRT，改寫了過往Tennis Shirt只有白色的傳統，也將這款衣種由網球，擴闊到馬球以至不同文化生活領域。

Ralph Lauren一直是「美國夢」的最佳代表。（Time）

Ralph Lauren POLO SHIRT影響力滲透美國男女老少各個層面。（Ralph Lauren）

眾所周知，Ralph Lauren一直是「美國夢」這個概念的服裝界代表：本名Ralph Lifshitz的他，從孩童時代身無分文的波蘭移民後裔，到大學中途輟學，轉至Brooks Brothers當售貨員汲取經驗，及後創辦Ralph Lauren並名成利就這一連串故事，都是當時美國人力爭上游的目標。久而久之，穿上Ralph Lauren，特別是POLO SHIRT，便成為了一種身份象徵，一種中產生活標記，又在年青人領域，亦深受常春藤盟校Ivy League的學霸菁英、富家子弟歡迎，是為Ivy Style中不可或缺的重要Item。

1960年代風行日本的MIYUKI-ZOKU次文化。（Ivy Style.com）

東洋男裝巨人前《GQ JAPAN》主编鈴木正文是不節不扣的POLO大粉絲。（Ralph Lauren）

要留意POLO SHIRT在日本潮流界地位更是超然，雖然按時序石津謙介早在Ralph Lauren POLO SHIRT誕生之前，已從美國將Ivy Style帶到日本，創立知名品牌Van Jacket並間接啟導常春藤相關次文化MIYUKI-ZOKU出現，然而這風格之所以能在日本風行數十年，成就出所謂American Casual Style（日文稱為アメカジ）風格，Ralph Lauren POLO SHIRT委實功不可沒，看看東洋男裝巨人，前《GQ JAPAN》主編鈴木正文，對它何等推崇備致可見一斑了。

Ralph Lauren絕對是優皮生活的代名詞。（Ralph Lauren）

及至1980年代末，Ralph Lauren POLO SHIRT更在發源地紐約遇上一段意想不到奇遇。話說當時Ralph Lauren已屬頂尖品牌，美國大部份富人不論逛街Shopping、上山下海、打Gold、滑雪、坐帆船遊艇，總會有一、兩件POLO傍身，這種優皮生活，簡稱RL Life。

美國Rapper Thirstin Howl III見證LO Life次文化盛衰。（Ralph Lauren）

不過，優皮的對立面，則是一群處於社會低下階層、飽受歧視永無出頭天的非裔和拉丁裔美國人，眼見長期處於優勢地位的白人穿上POLO無憂無慮生活，令三餐不繼的黑人、拉丁人自不然由羨慕，繼而妒忌，最終變成恨，如是者當時紐約街頭的幫派和不法份子，總會向著上Ralph Lauren的白人動粗搶劫，甚至直接到Ralph Lauren專門店盜竊，然後穿上這些「戰利品」招搖過市，如斯行為既是出於當時有色人種對POLO的嚮往，也是一種對仇富情緒的宣洩渠道，漸漸孕育出一種Lo Lifes次文化，取其名POLO的「Lo」，也因為「Lo」與「Low」（即低層）的發音一樣。

LO Life又POLO開拓出一種全新打扮美學。（burymewiththeloon）

經過多年開發，Ralph Lauren POLO SHIRT設計已是千變萬化。（Ralph Lauren）

而Lo Life人眾在奪得POLO衣服後，其穿搭方式亦一改傳統知識分子斯文形象，改調成穿金戴銀的Hip Hop路線，Oversized闊袍大袖，顏色圖案搶眼招搖，配以炫耀性特強的大Logo，既粗俗低俗，起初為中產所不恥，但隨着時代演進，卻偏偏蓬勃起來，最終升格成影響街頭時裝深遠的一大流派，絕對是Ralph Lauren自己本身都未曾預料過的，足證Ralph Lauren服飾以至POLO SHIRT潛力無窮。

The Polo Shirt期間限定店售賣多款男女裝不同顏色、剪裁POLO SHIRT。（Ralph Lauren）

更提供Create Your Own (CYO)客製服飾。（Ralph Lauren）

同場亦有售早前掀起大迴響的《Ralph Lauren's Polo Shirt》歷史圖鑑，圖鑑以Polo運動衫為主角，輯錄大量精美插圖，以及分別由Ralph Lauren及David Lauren親筆撰寫的序言和後記。（Ralph Lauren）

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時至2022年，Ralph Lauren POLO SHIRT已正式踏入50周年，無論是西裝、運動、古着還是音樂次文化等領域，均已留下其重要足跡。為慶祝POLO SHIRT金禧之年，Ralph Lauren最近於銅鑼灣時裝廣場中庭，設置了The Polo Shirt期間限定店（即日至7月10日），場內除售賣多款男女裝不同顏色、剪裁POLO SHIRT，及早前掀起大迴響的《Ralph Lauren's Polo Shirt》歷史專書外，也特設Create Your Own (CYO)客製服飾，透過互動視屏，客人能D.I.Y.自己專屬POLO SHIRT，不止顏色、剪裁選擇眾多，更提供一系列打印圖案或刺繡布章服務，連品牌另一大經典Polo Bear均可以壓印其中，製作出來作品，甚有Lo Lifes潮流味道。