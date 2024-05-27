Polo Ralph Lauren溫布頓網球別注　112款單品中嚴選十大時尚設計

【Polo Ralph Lauren／Wimbledon／溫布頓網球錦標賽/ 聯乘】本年暑假絕對是全球運動盛事季度，除了2024歐洲國家盃與巴黎奧運會外，網球運動中最具歷史聲望的百年公開賽溫布頓網球錦標賽（The Championships, Wimbledon）亦將於7月1日隨即展開，為了隆重其事美國品牌Polo Ralph Lauren再度與溫布頓聯手，推出2024全新別注紀念服飾系列，透過美式休閒衣物糅合英國典雅氣息，設計出每款也是「入得球場，出得廳堂」的作品。



Polo Ralph Lauren Mens Custom Slim Polo Bear T-Shirt（Wimbledon）

Polo Ralph Lauren 2024 Wimbledon Collection（Wimbledon）

在2024年Polo Ralph Lauren與溫布頓Wimbledon的聯乘當中，可看到雙方多次合作已存有不錯默契度，本年兩大單位再次以優雅復古風格作為創作理念來展現作品的配襯性，包含了男裝、女裝及童裝，一共推出多達112款作品，配色上利用網球場的綠色，網球員規定球衣白色與球證人員的深藍色貫穿整個系列，然後再注入Polo Ralph Lauren與溫布頓Wimbledon的圖案元素進行設計，每款作品也擁有極高時尚感，絕不是只為了紀念而已。

整個系列多款單品確實令人花多眼亂，所以本次《一物》便為大家由頭到腳篩選了十款重點單品作介紹，讓各位作出最快捷與最精明的選擇。

1.）Polo Ralph Lauren Mens Classic Fit Print Camp Shirt：

第一件要作推介的單品必定是這款類似夏威夷裇衫的開領Camp Shirt，整件上衣採用上1992年傳統網球裝備作為圖案設計並鋪滿面料，例如Polo Shirt、針織背心、太陽帽與帆布鞋，左胸口袋袋面更直接繡上溫布頓圓圈標誌，散發濃烈舊年代網球場風采。

2.）Polo Ralph Lauren Mens Custom Slim Polo Bear T-Shirt：

作為Ralph Lauren的聯乘，怎能沒有Polo Bear設計呢？這次雙方延續以往傳統，特別繪畫出全新熊人畫作，Polo Bear身穿標誌針織毛衣、白褲與球鞋，一身白色套裝並戴上太陽眼鏡及手錶，正在準備揮拍開球的姿勢非常可愛，熊人下方也寫有Polo Bear by Ralph Lauren和Ralph Lauren簽名字樣，相信是Ralph Lauren先生的畫作，右袖同樣繡有溫布頓標誌，包括男、女、小童尺寸。

+ 1

3.）Polo Ralph Lauren Mens Double-Knit Baseball Jacket：

男裝另一重心之作是這款棒球外套，皆因這Baseball Jacket用上市場上少有純白為主色調，結合綠色間條、羅紋飾邊、網球拍圖案與文字，散發高雅男士復古感。

4.）Polo Ralph Lauren Mens Letterman Jacket：

除了Baseball Jacket外，系列中亦推出了一款綠色Letterman Jacket向溫布頓網球錦標賽致敬，左胸繡有大學風P字圖案，左胸卻以鎖鏈式刺繡工藝繡上Wimbledon 1877 The Champions刺繡，背部同樣注入Wimbledon Tennis與網球拍圖像，美式氣氛湧現。

5.）Polo Ralph Lauren Mens Classic Fit Graphic Polo Shirt, T-Shirt & Totebag：

一款以舊年代絲印海報風格作為基礎圖案，並印到Polo Shirt及男女裝T-Shirt之上，向世界上歷史悠久的網球錦標賽致敬。

+ 5

6.）Polo Ralph Lauren Cable-Knit Cotton Vest：

作為復古網球服裝，針織背心當然是關鍵單品之一，簡約設定正面繡有Polo字和交叉網球拍圖案，白綠展現着公子感覺。

+ 5

7.）Polo Ralph Lauren Womens Full-Zip Track Jacket & Pants：

女裝方面Polo Ralph Lauren與Wimbledon緊隨潮流趨勢，推出近年大熱的Track Suit，全綠色寬鬆拉鍊運動外套移植溫布頓圓標，配襯下身外側提供易穿易脫的拉鍊褲子，休閑氣氛盡現，一整套穿用亦相當有型。

+ 3

8.）Polo Ralph Lauren Mens Striped Stretch Twill Shirt, Women’s Classic Fit Twill Shirt, Umpire Tie & Umpire Jacquard Belt：

Polo Ralph Lauren的小馬刺繡裇衫絕對是品牌的經典定番作品，本次合作Polo設計出藍白直間款式，在衣領位並以全白呈現帶有一種正裝感，右手臂繡了溫布頓圓標，左胸的Polo Pony圖案刻意巨大化，如襯上Monogram網球拍Umpire Tie及Umpire Jacquard Belt更是絕佳配搭。

+ 7

9.）Polo Ralph Lauren Reversible Terry Bucket Hat & Cotton Twill Ball Cap：

溫布頓別注配飾系列中均釋出了Bucket Hat與Call Cap單品，顏色上根據綠白藍三色設計，增強襯托衣物的統一度。

+ 3

10.）Polo Ralph Lauren Utility Totebag：

最後挑選的作品是一款具有九個收納口袋的Utility Totebag，托特袋採用厚身重磅帆布製成提升耐用性，手挽布帶與袋底接駁位置更不惜工本以撞釘拼合，手抽再以皮革修飾，前後方分別繡有Polo巨大Pony圖案與溫布頓Logo，呈現出日系City Boy感覺。