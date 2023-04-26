POLO RALPH LAUREN第十次聯乘BEAMS　「馬球Logo」反傳統由左變右

【POLO RALPH LAUREN聯乘BEAMS】和上次與L.L.Bean聯乘一樣，日本BEAMS向來對美國經典品牌情有獨鍾，任何與美牌的別注聯乘在他們手上，都能從經典的形象中展現不平凡，將老牌潛力發揮至最高境界，最新消息，就是即將與POLO RALPH LAUREN合作，推出別注系列。



Madras Check布料

POLO RALPH LAUREN For BEAMS系列不但將Madras Check製成恤衫，也設計成Cap & Hat。（Beams）

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留意日本潮流的人都知道，POLO RALPH LAUREN與BEAMS向來相知相交，今次經已是雙方第10次合作，以Madras Check為主題。Madras馬德拉斯即南印度的清奈，是印度人口第6大城市，當地最馳名世界的服裝工業製品，一定非Madras Check布料莫屬，它師承歷史更悠久的蘇格蘭格紋Tartan，從19世紀從歐洲流入印度，格紋與線條之間的佈局比例比較散亂，用色亦比Tartan更加豐富，多年來深受Ivy Style愛好者歡迎。

除Madras Check恤外，系列尚有Tee及襪子單品。（Beams）

出奇不意地將Logo移植到右胸位置。（Beams）

今次POLO RALPH LAUREN For BEAMS系列不但將Madras Check製成恤衫，也設計成Cap & Hat。衣服尺寸方面亦走中性剪裁並刻意Oversized，甚有長谷川派系的City Boy美學氛圍，更重要是Checked和淨色Tee上面那經典Polo Player馬球運動員Lgo，同樣起了匠心獨運改造，打破該Logo設置於左胸腔的傳統，出奇不意地移植到右胸位置，少少改造，迅即迎來莫大衝擊，完美演繹Virgil Abloh生前努力提倡的3% Rule設計理論。