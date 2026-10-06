離開工作37年的CHANEL　Virginie Viard談被辭退經過：我是過場？

前Chanel藝術總監Virginie Viard於2026年9月底推出新書《Un regard: Une vie chez Chanel》，由法國Stock出版社出版，時機恰逢巴黎時裝周。



《Un regard: Une vie chez Chanel》不是一本復仇之書，而是一份關於失去與重新調整自我的記錄。Viard在書中首次公開談論2024年被辭退的經過、與師父Karl Lagerfeld長達數十年的複雜情感，以及離開那張辦公桌後，如何面對一個不再有頭銜的自己。用她的坦誠告訴每一個曾把整個人生奉獻給一份工作的人：過場也可以有自己的重量，空白也可以重新被填滿。當名片被收回之後，真正剩下的，是你選擇如何繼續書寫自己的故事。

《Un regard: Une vie chez Chanel》(Stock官網)

一場午餐，終結 37 年

2024年6月5日，Viard與一位Chanel集團股東共進午餐。對方以近乎歉意的語氣，只說一句「我們就在這裡結束吧」，便宣告她在效力37年品牌中的身分即將終結。她在書中寫道，自己聽得懂每一個字，卻無法理解這句話意味著什麼——六月，高級訂製服的籌備正全速進行，銷售從未如此理想，一切都在軌道上，為何是此刻？

Virginie Viard透露在2024年被辭退CHANEL藝術總監的職位。(Getty Images)

隔天，辦公桌已空

消息確認後，Viard位於法國Cambon街總部的辦公室幾乎被即時清空。三週後，2024秋冬高級訂製服時裝秀在巴黎歌劇院舉行，系列以創作團隊名義發表，她的名字從品牌敘事中徹底消失。前導音樂選用60年代搖滾曲〈Sympathy〉，歌詞唱著「在外面，又冷又暗，因為沒有足夠的愛可以分給所有人」，彷彿替那場寂靜的告別做了註腳。

離職消息確認後，Virginie Viard位於法國Cambon街總部的辦公室幾乎被即時清空。(Getty Images)

被形容為「過場」的五年

離職一年後，Viard讀到一篇文章，將Chanel的歷史分為3幕：Gabrielle Chanel的開創、Karl Lagerfeld的輝煌，以及Matthieu Blazy的未來。而她掌舵的那5年，僅被一筆帶過，稱之為「過場」。她在書中反覆咀嚼這個詞——「過場」，是觀眾起身、去洗手間、點飲料、在走廊閒聊的時刻，是「什麼都沒有真正發生」的空白。這個詞帶來的打擊，遠比失去職位本身更為深遠。

Virginie Viard任職藝術總監的5年被一篇文章形容為「過場」。(Getty Images)

一封寫給Karl的長信

書中最私密的部分，是一封Viard寫給已故Karl Lagerfeld的長信。她在信中追問：該如何解釋，自己竟對一個經常傷害她的人付出了如此之多？Viard自1987年以實習生身分加入 Chanel，此後數10年一直是Lagerfeld最信任的左右手。然而，這種近乎全然的依附，也讓她在Lagerfeld於2019年離世後陷入孤立，再也沒有人能與她站在同等的位置上對話。

Virginie Viard一封寫給Karl的長信 (Getty Images)

她們的團結，她的沉默

書中亦透露，當Viard被辭退的消息傳出後，她的一些團隊成員曾威脅罷工以示抗議。然而，品牌機器運轉如常，個人情感在組織面前顯得微不足道。Viard在訪談中坦言，自己或許過於直率、過於感性，對於大品牌內部那些如同棋局般的角力，始終沒有意願參與其中。她選擇以沉默和退場來回應，而那份沉默本身就是一種表態。

書中亦透露，當Viard被辭退的消息傳出後，她的一些團隊成員曾威脅罷工以示抗議。(Getty Images)

離開之後，與誰同行

離開Chanel後，Viard與Hedi Slimane重新建立聯繫。Slimane多年來被外界視為Chanel藝術總監的熱門人選，而在Viard離職後兩人的互動，為她在時尚圈以外的人際網絡留下了一道溫暖的線索。與此同時，Matthieu Blazy正式接掌Chanel，其首個系列在2026年1月的高訂時裝周亮相，市場反應熱烈，甚至出現了被稱為「Blazymania」的現象。

離開Chanel後，Viard與Hedi Slimane重新建立聯繫。(Getty Images)

把一部分的自己留下來

Viard的經歷之所以令人鼻酸，不在於她失去了甚麼頭銜，而在於她揭示了所有將自我全然投入工作的人共同的脆弱：當公司不再需要你的那一天，你還能辨認出自己是誰嗎？她形容離職後的自己宛如一個幽靈，在曾經熟悉的空間裡苦苦尋找認同。這本書最終指向的，並非控訴，而是一份提醒——無論你多麼熱愛一份工作、多麼敬重一個人，都請記得在職涯之外，為自己保留一塊不被任何人收回的領地。