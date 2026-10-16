哈里王子妻梅根加持！Strathberry推Nocturn系列手袋入手價$5200

英國蘇格蘭獨立設計師品牌Strathberry，曾獲哈里王子（Prince Harry）妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）垂青，於2017年首次公務亮相時三色拼色款Midi Tote（Tri-Colour Burgundy/Navy/Vanilla），因而掀起「梅根效應（Meghan Effect）」，令品牌聲名大噪，產品至今依然備受追捧。



Strathberry近日推出全新Nocturn手袋系列。品牌自2013年於蘇格蘭愛丁堡創立以來，憑藉極簡結構與標誌性金屬橫樑（Music Bar）設計，迅速在當代奢華手袋範疇佔有一席之地。近年品牌以注重工藝細節與低調奢華（Quiet Luxury）風格深受追求品味的女士喜愛，全新Nocturn系列以珠寶飾物為靈感重塑金屬配件，呈現俐落靈動線條，讓都會女士在日常通勤與晚宴約會之間無縫切換。



梅根於2017年首次公務亮相時手持其Midi Tote，因而掀起「梅根效應（Meghan Effect）」，令品牌聲名大噪，產品至今依然備受追捧。(Getty images)

Nocturn Midi Espresso Suede HK$5,720（Strathberry官網圖片）

Nocturn Midi Espresso Suede HK$5,720（Strathberry官網圖片）

涵蓋Midi與Clutch兩種袋型剪裁 多元皮質細節解析

全新Nocturn系列主要涵蓋中號單肩包（Nocturn Midi）與精緻手拿包（Nocturn Clutch）兩種尺寸輪廓，並推出多款皮革與限定材質選擇：

1.深棕色絨面麂皮/Espresso Suede（Nocturn Midi）

Midi款採用深棕色麂皮（Espresso Suede）打造，質感豐富且帶有大地色系的溫和氛圍，大容量設計方便收納日常隨身物品。

Nocturn Midi Espresso Suede HK$5,720（Strathberry官網圖片）

Nocturn Midi Espresso Suede HK$5,720（Strathberry官網圖片）

2.經典黑色/Black（Nocturn Clutch）

採用西班牙優質平滑皮革手工製作，配有俐落皮革手提柄與可拆卸調節式皮帶，可靈活作手提、單肩或斜孭等多種造型使用。

Nocturn Clutch Black HK$5,200（Strathberry官網圖片）

Nocturn Clutch Black HK$5,200（Strathberry官網圖片）

3.濃縮咖啡深棕色 / Espresso（Nocturn Clutch）

低調雋永的深棕色調，比傳統黑色多了一分柔和質感，完美契合秋冬季節的穿搭風格。

Nocturn Clutch Espresso HK$5,200（Strathberry官網圖片）

Nocturn Clutch Espresso HK$5,200（Strathberry官網圖片）

4.金屬碳灰色魚子醬壓紋/Metallic Anthracite Caviar（Nocturn Clutch）

帶有微妙光澤感的金屬碳灰色，配上細緻的魚子醬壓紋皮革，彰顯俐落現代感。

Nocturn Clutch Metallic Anthracite Caviar HK$5,200（Strathberry官網圖片）

Nocturn Clutch Metallic Anthracite Caviar HK$5,200（Strathberry官網圖片）

5.黑色水晶刺繡緞面/Black Embroidered Satin（Nocturn Clutch）

以奢華黑色緞面為底，精心綴以垂直水晶珠飾與銀色金屬扣，並附有金屬鏈條肩帶，專為晚宴及盛裝場合而設。

Nocturn Clutch Black Embroidered Satin HK$8,380（Strathberry官網圖片）

Nocturn Clutch Black Embroidered Satin HK$8,380（Strathberry官網圖片）

珠寶感圓球扣飾 經典金屬橫樑優雅升級

Nocturn系列最令人矚目的核心細節，在於對Strathberry經典金屬橫樑（Music Bar）的全新演繹。新版配件將流線型金屬橫樑與精緻圓球扣飾結合，線條比起過往設計更為柔和圓潤，將珠寶首飾的優雅雕塑感融入手袋輪廓之中。設計除了保留手提柄與金屬扣的功能性，金屬光澤亦為整個手袋增添視覺焦點，無論是日間日常通勤或晚宴約會均能隨心切換。

Nocturn Clutch Black HK$5,200（Strathberry官網圖片）