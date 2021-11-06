光棍節優惠｜梅根愛牌Strathberry雙11低至半價：包括季節性新款

【光棍節優惠｜雙11】繼FARFETCH推出「雙11」優惠，蘇格蘭手袋品牌Strathberry官方網站設長達1個月的購物優惠，以慶祝光棍節與黑色星期五（Black Friday），多個獨家款式高達50%折扣，立即看看10個必買手袋。



【光棍節優惠｜雙11】Strathberry因梅根（Meghan Markle）而聲名大噪。（strathberry）

Strathberry成英國皇室愛牌？

Strathberry成立於2013年，其知名度全靠2位英國皇室成員凱特（Kate Middleton）和梅根（Meghan Markle），二人同款手袋更是長期銷量王。

【光棍節優惠｜雙11】Strathberry Biscuit Bag以無限創意及實驗性設計打造而成。（strathberry@instagram）

Strathberry手袋低至半價 10款必買手袋推介

為慶祝11月的「雙11」及黑色星期五（Black Friday），Strathberry即日起推出長達1個月的購物節，折扣低至半價；降價商品包括品牌經典CORE系列，以及最新推出的精選季節性商品，像是梅根也用的East/West Mini，原價HK$5,600，折後只HK$4,480；至於靈感源自珍貴珠寶盒的Biscuit Bag，7折後只HK$6,720。此外，減價期間買滿HK$1,700，即享免運費服務，怎能錯過？

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）

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