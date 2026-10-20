Victoria's Secret懶人包｜知名富二代首秀戴3.9億胸圍獲最高榮譽

《維多利亞的秘密》時裝秀（Victoria's Secret Fashion Show，簡稱維密大秀）在2024年回歸，再度掀起時尚熱話。而最新的於美國洛杉磯時間10月18日（香港時間10月19日）舉行，在洛杉磯索尼工作室（Sony Studios）直播一場華麗與美艷的內衣時裝秀，當中藏有不少回憶和焦點，現在就讓我們一起來重溫吧！



Victoria's Secret｜時裝秀重點1. 網紅名媛首度行秀即獲最高榮譽

今年最讓人期待的一幕，莫過於睽違8年的「夢幻內衣」（Fantasy Bra），將由哪位模特兒穿著？在時裝秀開始前，不少網民猜測Candice Swanepoel、Behati Prinsloo及Alessandra Ambrosio等老將奪得，結果驚喜由首度為品牌行秀的名媛網紅Kylie Jenner，穿上估價逾5,000萬美元（約3.9億港元）的閃鑽胸圍，伴隨台下男友「甜茶」Timothée Chalamet的支持，徐徐踏上時裝天橋。

Victoria's Secret｜網紅名媛首度行秀即獲最高榮譽 (Getty Images)

Fantasy Bra是維密大秀的傳統壓軸環節，由Victoria’s Secret與珠寶品牌以純手工打造，在眾多維密模特兒眼中，都視為最高榮譽之一。巴西模特兒Gisele Bündchen曾在千禧年戴上價值約1,500萬美元（約1.18億港元）的「Red Hot Fantasy Bra/ Panties」，在26年後這紀錄終被打破。Kylie身穿的Fantasy Bra，由品牌與Jacob & Co.打造，採用黃金與白金零件，並鑲嵌逾4,410顆天然鑽石，當中主石為一顆75.54卡的黃鑽，總重量將近1.81公斤。

Victoria's Secret｜網紅名媛首度行秀即獲最高榮譽 (Getty Images)

Victoria's Secret｜時裝秀重點2. Gigi Hadid、Bella Hadid一同登台

為人熟悉的模特兒兩姊妹，Gigi及Bella再次同場為品牌行秀，Bella更是今次的開場模特兒，穿鮮艷的綠色搭以花卉圖案，搭以巨大花朵翅膀，看來繽紛和夢幻。而Gigi亦在加拿大歌手Tate McRae演唱時亮相，穿上具舞台張力的亮片造型內衣。兩人其後換上白色天使造型再度登台。

此外，在2024年維密大秀回歸時，則由Gigi擔任開場模特兒，Bella在後段驚喜壓軸復出，足見兩姊妹的實力備受認同。

Victoria's Secret｜Gigi Hadid、Bella Hadid一同登台 (Getty Images)

Victoria's Secret｜時裝秀重點3. 奚夢瑤華麗造型強勢回歸

剛在香港出席ALO尖沙咀專門店開幕活動的超模奚夢瑤（Ming Xi），轉眼間飛到美國洛杉磯，在闊別8年的Victoria’s Secret的時裝天橋上行秀，以高達3米的巨型金色透視薄紗翅膀驚艷全場。

她在2013年開始登上品牌時裝天橋，兩年後得到首對維密翅膀，於2017年上海時裝秀時，因不慎絆倒而引起關注，翌年一雪前恥，隨後宣布結婚生子，直至今年重磅回歸。

Victoria's Secret｜奚夢瑤華麗造型強勢回歸 (Getty Images)

Victoria's Secret｜時裝秀重點4. 傳奇天使重回時裝天橋

今年的維密天使選拔競爭激烈，因有不少傳奇天使回巢行秀，如第21次為品牌行秀、穿過最多次Fantasy Bra的Adriana Lima，以櫻花翅膀及鏤空羽毛翅膀，打造不一樣的美態。Alessandra Ambrosio亦是第20次登台，穿上甜美的粉紅色造型及白色天使造型，伴隨輕盈優美的步姿，營造出夢幻美妙的一刻。Candice Swanepoel則以3套造型亮相，展示超好的身材。

Victoria's Secret｜傳奇天使Adriana Lima重回時裝天橋 (Getty Images)

Victoria's Secret｜傳奇天使Alessandra Ambrosio重回時裝天橋 (Getty Images)

Victoria's Secret｜傳奇天使Candice Swanepoel重回時裝天橋 (Getty Images)

其他當紅維密天使也有登上時裝天橋：

Victoria's Secret｜時裝秀重點5. Barbara Palvin產後6周狀態極佳

Barbara Palvin在2012年首登維密大秀，因甜美外形大受歡迎，可惜其後經歷低潮，數度落選面試，直至2018年她重返天橋，並正式簽約，成為官方首位匈牙利籍維密天使。她在2024年至今，都有為品牌行秀，去年更是帶未痊癒的骨折傷走畢天橋，非常敬業，而今年她更是在誕下女兒Sylvie的6周後復出，丈夫Dylan亦有幫忙在後台照顧女兒，並在台下為對方應援。

Victoria's Secret｜Barbara Palvin產後6周狀態極佳 (Getty Images)

Victoria's Secret｜Barbara Palvin產後6周狀態極佳 (Getty Images)

Victoria's Secret｜時裝秀重點6. Katseye、Tate McRae擔任表演嘉賓

在維密大秀回歸後，表演嘉賓陣容採用全女班，今年邀到加拿大新生代歌手Tate McRae、女團KATSEYE、美國饒舌歌手Megan Thee Stallion及歌手Megan Moroney，帶來華麗表演，為時裝秀增添熱鬧氣氛。

Victoria's Secret｜Tate McRae擔任表演嘉賓 (Getty Images)

Victoria's Secret｜Tate McRae擔任表演嘉賓 (Getty Images)