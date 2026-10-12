10月時尚快訊更新：Jisoo出席香港ALO開幕、《向日葵》為題珠寶

10月時尚快訊｜10月開始變得熱鬧，不少時尚及珠寶品牌都舉辦活動，展示最新系列；同時有不少泰星和韓星訪港，以提升香港的話題性。以下持續更新10月時尚快訊，大家不容錯過。



10月時尚快訊｜16日：PRADA ESSENCE期間限定店

歌手陳卓賢（Ian）及演員蔡思韵（Cecilia）今日現身尖沙咀海港城，出席PRADA設置的ESSENCE期間限定店。店內設計以簡潔實用為主，配搭標誌性綠色，締造復古優雅的氛圍。Cecilia以優雅的刺繡小黑裙（LBD）現身，搭以刺繡風衣，看來簡約和璀璨，加上Bonnie動物印花手袋點綴，看來充滿活力；Ian則穿上簡約俐落的黑色造型，配襯全新的機械人造型頸鏈，締造優雅師氣的氣質。據說手袋還是他親自挑選配搭，相當有品味！

除了Re-Nylon黑色背囊，今個系列強調動物印花（animal print）和不同材質，為不同經典單品如漁夫帽、頸巾和手袋等，換上新衣裳，展現趣致活力。亦有優雅的珠片刺繡和工藝，為單一的黑色調添上亮眼的層次與細節。

10月時尚快訊｜16日：ALO 於尖沙咀K11 MUSEA正式開幕

早前ALO在尖沙咀K11 MUSEA開設首間專門店，今日舉辦開幕活動，並邀得全球品牌大使Jisoo，以及超模奚夢瑤及Stella Maxwell，穿上悠閒運動造型亮相。當晚除了特別的日記刻名服務、夾扭蛋遊戲，還設有無人機表演，展示品牌標誌及瑜伽動作，相當精彩。

10月時尚快訊｜ALO 於尖沙咀K11 MUSEA正式開幕 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜ALO 於尖沙咀K11 MUSEA正式開幕 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜ALO 於尖沙咀K11 MUSEA正式開幕 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜15日：marimekko 2026秋冬系列

10月時尚快訊｜marimekko 2026秋冬系列 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜15日：The North Face「NUPTSE MEETUP」活動

韓國男神朴寶劍來港出席The North Face在金鐘太古廣場舉辦的「NUPTSE MEETUP」活動。他穿上品牌最新的NUPTSE外套，更即場演繹雙面穿法，展現出糅合經典、實用與帥氣的日常時尚。個性親民的他，除了繞場一圈與粉絲互動，更在拍攝打卡裝置旁，留下中文名字的簽名，相當貼心。

10月時尚快訊｜15日：Jimmy Choo 攜手王一博演繹全新機車靴視覺大片

10月時尚快訊｜Jimmy Choo 攜手王一博演繹全新機車靴視覺大片 (品牌提供)

10月時尚快訊｜15日：Cher、JENNIE 和 Grace Jones演繹全新Moncler Re/Icons 系列

10月時尚快訊｜Cher、JENNIE 和 Grace Jones演繹全新Moncler Re/Icons 系列 (品牌提供)

10月時尚快訊｜13日：Max Mara K11 MUSEA新店隆重開幕

Max Mara 新店裝潢延續品牌對創意人才的支持，特別邀請香港藝術家阮家儀創作光影藝術裝置《織影》（Interwoven Shadows），靈感取自品牌今次為慶祝開幕，而呈獻的香港獨家限定版大衣，並透過光影、型態與質感，展現獨特的視覺美學。

當日泰國演員Kimberley Anne Woltemas驚喜出席，而本地藝人林峯及蔡卓妍亦穿上最新的香港獨家限定版大衣為品牌剪綵和祝酒。

10月時尚快訊｜Max Mara K11 MUSEA新店隆重開幕 (品牌提供)

10月時尚快訊｜13日：DIESEL 呈獻2026秋冬「D-ONE」手袋

DIESEL於尖沙咀海港城舉辦D-ONE手袋活動，JACE（陳凱詠）以牛仔搭牛仔（denim on denim）的方式，加上造舊細節，展示出剛柔並重的時尚態度。D-ONE手袋首度亮相於DIESEL 2026秋冬系列，名字概念融合「The One」與「Done」，從經典皮帶工藝取靈感，將金屬扣環與皮帶孔，轉化為標誌性設計，展現出叛逆而隨性的街頭美學。

10月時尚快訊｜DIESEL 呈獻2026秋冬「D-ONE」手袋 (品牌提供)

10月時尚快訊｜9日：Montblanc 太古廣場旗艦店重新開幕

為進一步鞏固「Haus of Writing」的品牌定位，Montblanc位於金鐘太古廣場的專門店，經重新裝潢後，帶來嶄新的零售概念。靈感源自位於德國漢堡的Montblanc Haus，外牆採用標誌的黑白配色，透過背光山脈浮雕，勾勒出白朗峰（Mont Blanc）的壯觀輪廓，店內的紙藝吊燈亦透過紙張，透出柔和光影，為店內添上低調奢華。

10月時尚快訊｜Montblanc 太古廣場旗艦店重新開幕 (品牌提供)

10月時尚快訊｜9日：Alice+Olivia「World of Stace」沉浸式時尚盛事

帶大家體驗ALICE + OLIVIA充滿想像力的時尚宇宙，品牌在中環大館內的法定古蹟The Magistracy，舉辦香港獨家「World of Stace」雞尾酒派對，並得到創辦人Stacey Bendet親臨出席，而韓星全昭彌（JEON SOMI）、吳家忻及張蔓姿等亦有現身參與。

現場以精緻的花藝裝置與繽紛色彩細節互相襯托，構築出劇場般震撼的空間氛圍，中央空間矗立一座標誌性「Rouge Romance」玫瑰印花的禮服裝置，為整晚奠定夢幻基調。

10月時尚快訊｜Alice+Olivia「World of Stace」沉浸式時尚盛事 (品牌提供)

10月時尚快訊｜8日：Chaumet 聯同宋慧喬推出全新宣傳企劃

Chaumet與宋慧喬再度合作，以三部曲短片打造全新宣傳企劃，展示品牌悠久歷史、精湛工藝與設計美學。首個章節講述宋慧喬走進品牌的歷史檔案室，駐足欣賞創製於1919年的代表性作品Bourbon-Parma冠冕及Joséphine冠冕；她其後造訪高級珠寶工坊，與品牌的專家和工匠們交流，見證匠心工藝與細節；而在最後她試戴了一頂冠冕，並細賞品牌近兩個半世紀的歷史創作。

10月時尚快訊｜Chaumet 聯同宋慧喬推出全新宣傳企劃 (品牌提供)

10月時尚快訊｜8日：金裕貞 手提CHARLES & KEITH手袋穿梭巴黎街頭

金裕貞參與今季的巴黎時裝周，稍早時更以CHARLES & KEITH Ginevra托特包及Aether拉鏈高筒靴，展現出型格率性的機場時尚。而在時裝周期間，她換上Vega小型托特袋，配搭杏色乾濕外套，洋溢出法國女生從容優雅的感覺。

10月時尚快訊｜金裕貞以CHARLES & KEITH完成型格機場時尚。 (品牌提供)

10月時尚快訊｜金裕貞手提CHARLES & KEITH手袋穿梭巴黎街頭 (品牌提供)

10月時尚快訊｜7日：楊紫瓊 穿Dior出席第31屆釜山國際電影節

在第31屆釜山國際電影節中，楊紫瓊率先穿Dior 2027度假系列禮裙出席。以閃爍珠片及多層弧線，締造優雅輪廓，搭以絨面高跟鞋及珍珠首飾，以及俐落的高馬尾，展現出糅合古今的知性女生態度。

10月時尚快訊｜楊紫瓊穿Dior出席第31屆釜山國際電影節 (Getty Images)

10月時尚快訊｜9月28至10月6日：巴黎時裝周

2027春夏巴黎時裝周在9月28至10月6日展開，首日由L'Oréal Paris在巴黎鐵塔附近公開舉辦戶外時裝秀，同時早年宣布患僵人綜合症的Céline Dion，亦驚喜壓軸亮相，高歌熱門歌曲〈I’m Alive〉。

「01女生」整理今個2027春夏巴黎時裝周中，各大時尚品牌的直播時間、星級嘉賓、場內佈置和春夏系列重點等，包括Dior、Saint Laurent、Hermès、CHANEL和Louis Vuitton等。

2027春夏巴黎時裝周日程懶人包！持續更新Dior、CHANEL時間／焦點

10月時尚快訊｜巴黎時裝周

10月時尚快訊｜5日：RIMOWA 帶來「暮土棕」與「曜藍」新色

從色彩與物料之間的緊密關係出發，RIMOWA再添兩種全新色調：暮土棕（Umber）與曜藍色（Ultramarine），前者從大地取材，後者則呈現出經青金石提煉後的珍貴藍色。品牌亦邀請到英國演員Joe Alwyn演出全新宣傳企劃，講述一位年輕藝術家搬進新工作室，將陌生空間轉化為屬於自己的新天地。

10月時尚快訊｜RIMOWA 帶來「暮土棕」與「曜藍」新色 (品牌提供)

10月時尚快訊｜2日：Damiani 全新Arte Maestra高級珠寶系列

呈獻全新Arte Maestra高級珠寶，從經典藝術名作取材，包括日本江戶時代浮世繪大師葛飾北齋的著名作品《神奈川衝浪裡》、莫奈（Claude Monet）畫作《睡蓮》及梵高（Vincent van Gogh）為人熟知的《向日葵》，將抽象靈感化為璀璨珠寶，於光影間孕育永恆之美。

10月時尚快訊｜Damiani 全新Arte Maestra高級珠寶系列 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜Damiani 全新Arte Maestra高級珠寶系列 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜Damiani 全新Arte Maestra高級珠寶系列 (品牌提供)

10月時尚快訊｜1日：Mido 墨西哥亡靈節特別版腕錶

每年以墨西哥傳統節日「亡靈節」為題材，今年已是第七款腕錶，首次融入標誌性舵手系列TV腕錶錶殼，並以裝飾骷髏（Calavera）作為視覺焦點，以提醒人們記憶從未消失，「而是不斷演變、轉化，最後成為塑造我們的一部分。」此外，錶盤亦塗有Super-LumiNova夜光塗層，在黑暗中呈現另一種視覺體驗。

10月時尚快訊｜Mido 墨西哥亡靈節特別版腕錶 (Kristie Chu攝)