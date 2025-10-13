TWICE將於維密大秀表演！回顧昔日歷史：一度停辦、戴翅膀的傳統

維密大秀｜在少女們心中的夢幻內衣品牌Victoria’s Secret（維多利亞的秘密），繼去年重啟時裝秀後，今年選擇同樣日子，在10月15日舉行直播表演，並邀請韓國女團TWICE、哥倫比亞歌手KAROL G、美國歌手Madison Beer及Missy Elliott獻唱表演，場面浩大。在觀看直播之前，不如先回顧維密時裝秀的歷史。



韓國女團TWICE將會出席今個10月15日的維密大秀。(IG@twicetagram)

維多利亞的秘密歷史：Rihanna、Taylor Swift也曾行維密大秀！

維密大秀是不少人的童年回憶，由1995年開始首辦，透過健康性感的穿著，以及華麗搭建的舞台，展現出奢華和夢幻的魅力，吸引少女沉醉在這迷人的氛圍中。除了維密天使，大秀亦會邀請知名歌手和名模行秀，如在2014年，Taylor Swift便與好友Karlie Kloss攜手登場，展現出超強氣勢，而樂壇天后Rihanna、Ariana Grande，以及剛成新手爸爸的Justin Bieber，也曾以模特兒及歌手的身份登場表演。

在2014年，Taylor Swift便與好友Karlie Kloss攜手登場。(Geety Images)

Ariana Grande也曾以模特兒及歌手的身份登場表演。(Getty Images)

維多利亞的秘密歷史：維密大秀一度停辦

不過在2019年，母公司L Brands突然宣布停辦，副執行長Stuart B. Burgdoerfer解釋，需重新探品牌的定位和行銷模式。而當年的Victoria’s Secret業績亦一直下滑，更因負責挑選模特兒的營銷執行長Ed Razek爆出歧視風波，使2018年的收視滑落新低，高製作大秀僅得327萬個觀看，較高峰時期的1,030萬為少之有少，同時加快品牌的商業危機。

維多利亞的秘密歷史：維密大秀虧損改善

經過5年重整，Victoria’s Secret公布2024年第二季度業績，雖然總營銷稍較前一年跌1%，但在營運及總收入方面，都錄得超出預期的增長，意味著虧損得以改善。

維密大秀曾在2019年一度停辦。(Getty Images)

維多利亞的秘密歷史：維密大秀復辦預告公開

2024年5月，Victoria’s Secret在社交媒體，發布大秀復辦的消息。而隨業績公布後，品牌更公開首個預告，可見Gigi Hadid穿著閃耀迷人，並走到酒店櫃枱前，接過傳奇名模Tyra banks派發的邀請函，預告兩人將在大秀上出現。

維多利亞的秘密歷史：維密大秀將維持戴翅膀傳統！

此外，據路透社報道，活動將繼續展現標誌性的魅力、時尚和翅膀等，而品牌亦在新香水形象照企劃中，加入翅膀元素，指「令人有著翅膀回到今個秋季時裝舞台上的著迷想法」，暗示維密天使繼續戴翅膀行秀的傳統！

維密大秀將維持戴翅膀傳統！(Getty Images)

2024維密時裝秀

在2024年10月15日，多位昔日的「維密天使」，包括超模Gigi Hadid、Bella Hadid和Adriana Lima等，都重踏上品牌的時裝天橋，同時亦有傳奇模特兒Tyra Banks及Kate Moss，韓國女團BLACKPINK成員LISA更帶來勁歌熱舞，推動全場氣氛。

2024維密時裝秀精華重溫：LISA擔任表演嘉賓

韓國女團BLACKPINK成員LISA早前已預告將參與Victoria’s Secret的時裝秀舞台。而在昨晚的表演中，她穿上黑色珠片造型，並騎著電單車現身，為舞台揭發性感火辣的序幕。其後她亦換上另一造型，帶著金色鏤空翅膀華麗演唱，展現出甜美的一面。

維密大秀精華重溫：LISA擔任表演嘉賓 (Victoria's Secret截圖)

2024維密時裝秀精華重溫：維密首位黑人女模特重返舞台

不只Kate Moss，另一傳奇模特兒Tyra Banks亦有份行秀，以黑色造型搭型格斗篷出場，看來充滿強勢霸氣。除了主持知名節目《America’s Next Top Model》，Tyra Banks早在1996年，已擔任Victoria’s Secret時裝秀模特兒，翌年更簽約品牌，成為首位黑人維密天使，直至2005年才退出。

維密大秀精華重溫：維密首黑人女模特重返舞台 (Victoria's Secret截圖)

2024維密時裝秀精華重溫：大碼、跨性別模特兒

維密大秀早已轉投向擁抱多元化，這次的時裝秀中，亦見大碼模特兒的身影，Ashley Graham更在LISA的歌聲伴奏中登場。此外，跨性別模特兒Alex Consani及Valentina Sampaio都有於時裝天橋上現身。