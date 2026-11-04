CFDA時尚大獎2026｜得獎名單與紅地氈盤點！ROSÉ、Hailey性感封神

每年一度的「時尚界奧斯卡」CFDA時尚大獎（CFDA Fashion Awards），在美國紐約時間11月2日傍晚（香港時間11月3日），於美國自然史博物館（American Museum of Natural History）舉行。除了多位傳奇品牌設計師，還有一眾星級時尚潮人出席，大都穿著紐約創立的品牌服飾。



以下盤點她們的CFDA時尚大獎造型，包括ROSÉ、Demi Moore、Elle Fanning、Rose Byrne、Hailey Bieber、Laufey、Awkwafina及Lila Moss等，不知哪個造型最令人驚艷呢？



CFDA時尚大獎是甚麼？

CFDA時尚大獎由美國時裝設計師協會（CFDA）在1981年起每年舉行，致力推動美國設計師在全球時尚產業中的影響力。頒獎禮由知名演員Keke Palmer主持，主設4個核心獎項：「年度美國女裝設計師」、「年度美國男裝設計師」、「年度美國配件設計師」及「Google年度美國新銳設計師」，同時頒發多個榮譽獎項，而剛卸任Saint Laurent創意總監的Anthony Vaccarello，亦榮獲「年度國際設計師獎」（International Designer of the Year）。

CFDA時尚大獎得獎名單

● 年度美國女裝設計師：Diotima 創辦人 Rachel Scott

● 年度美國男裝設計師：Ralph Lauren

● 年度美國配件設計師：Ana Khouri

● Google年度美國新銳設計師：Colleen Allen

● 年度國際設計師獎（International Designer of the Year）：Anthony Vaccarello

● 時尚人物獎（Fashion Icon Award）：傳奇建築師 Peter Marino

● 正向改變獎（Positive Change Award）：Tory Burch

● Geoffrey Beene終身成就獎（Lifetime Achievement Award）：時尚攝影師 Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin

● Eleanor Lambert紀念創辦人獎（Founder's Award）：Bergdorf Goodman 時尚總監 Linda Fargo

● Eugenia Sheppard紀念媒體獎（Media Award）：Meta/Instagram 時尚合作副總裁陳怡樺（Eva Chen）

● Isabel Toledo董事會特別致敬獎（Board of Directors' Tribute）：Susan Cianciolo

● Amazon Fashion創新大獎（Innovation Award）：GAP Inc.

CFDA時尚大獎造型盤點1. ROSÉ & Hailey Bieber：Saint Laurent

雖然Anthony Vaccarello卸任Saint Laurent創意總監，但其時尚影響力依舊不變。當日他與四位Saint Laurent品牌大使及繆思共同出席，包括ROSÉ、Hailey Bieber、Zoë Kravitz及傳奇超模Anja Rubik，皆穿上Anthony的品牌告別作（2027夏季系列），向這位傳奇設計師致敬。

向黃金時代借鑑，ROSÉ所穿的上衣，以華麗的刺繡圖騰和珠子飾邊，配搭高叉中長包裙，以及高跟涼鞋，展現出修長的身材，加上慵懶的金色曲髮，散發古典女神的感覺。Hailey Bieber則以同款裙子，展現不一樣的氛圍，將珠子領口改成寶石，並加上毛毛手袖、佩戴花卉鏈帶，締造強勢的貴氣氛圍。

CFDA時尚大獎造型盤點｜ROSÉ：Saint Laurent (Getty Images)

CFDA時尚大獎造型盤點｜Hailey Bieber：Saint Laurent (Getty Images)

CFDA時尚大獎造型盤點2. Demi Moore：GapStudio

Demi Moore所穿的牛仔禮裙成全場焦點。來自GapStudio、由Zac Posen設計，以denim on denim的方式，運用多條牛仔褲的褲腰（Waistband）縫接成上身的設計，不僅醒神和獨特，亦強調出腰線，展現出具結構感的輪廓。

CFDA時尚大獎造型盤點｜Demi Moore：GapStudio (Getty Images)

CFDA時尚大獎造型盤點3. Elle Fanning：Coach

作為Coach全球代言人，Elle Fanning穿上粉色絲緞長禮裙，配搭長身黑色皮革外套，透過柔軟與堅韌的質感碰撞，以及強調的對比色調，締造出剛柔並重的女性魅力。配搭櫻花色圓珠片點綴Tabby手袋，洋溢甜美活力。

CFDA時尚大獎造型盤點｜Elle Fanning：Coach (Getty Images)

CFDA時尚大獎造型盤點4. Rose Byrne：Carolina Herrera

Rose Byrne選擇的Carolina Herrera禮裙，透過簡潔的黑白色調，加上經典波點圖案，以及魚尾輪廓設計，打造出獨特的層次感，同時打造高腰線，締造長腿的視覺效果。

CFDA時尚大獎造型盤點｜Rose Byrne：Carolina Herrera (Getty Images)

CFDA時尚大獎造型盤點5. Laufey：Thom Browne

近年Thom Browne常見於各大頒獎場合，Laufey亦以黑色低胸禮裙，配搭清爽的中長髮，締造簡潔俐落的魅力。同時她亦穿上閃爍的slingback，締造出細緻優雅的氛圍。

CFDA時尚大獎造型盤點｜Laufey：Thom Browne (Getty Images)

CFDA時尚大獎造型盤點6. Awkwafina：Jason Wu

美籍中韓混血演員的Awkwafina，以經典的小黑裙亮相。由Jason Wu設計，剪裁簡約，更為強調領口的圓珠流蘇設計，散發從容隨性、同時盡顯高雅華麗的氣場。

CFDA時尚大獎造型盤點｜Awkwafina：Jason Wu (Getty Images)

CFDA時尚大獎造型盤點7. Lila Moss：Juju Vera Studio

傳奇模特兒Kate Moss女兒Lila Moss亦有出席。她運用黑色疊穿和垂墜流蘇，以鮮明俐落的對比線條修飾雙臂，而禮裙亦透過不同質感的拼接，締造出優雅活力。加上如冠冕般的頭飾和長耳環，締造出女神魅力。

CFDA時尚大獎造型盤點｜Lila Moss：Juju Vera Studio (Getty Images)

CFDA時尚大獎造型盤點8. Vera Wang：Vera Wang

現年77歲的Vera Wang，依然充滿個人時尚特色，以個人品牌的性感上衣搭長裙，展現出好身材，同時散發性感。她同時以絲絨披肩外套，營造垂墜與皺褶的視覺效果，予人慵懶與優雅的魅力。