VMAs2026紅地氈及頒獎造型：LISA穿俄羅斯品牌、泰勒絲曬求婚戒

MTV VMAs2026｜美國每年一度音樂盛事MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMAs），在香港時間今晨（9月28日）假美國洛杉磯孔雀劇院（Peacock Theater）舉行，匯聚多地重量級歌手，包括Madonna、Taylor Swift、Sabrina Carpenter、BLACKPINK成員LISA及Charli XCX等，逐一踏上紅地氈及頒獎台，展現璀璨華麗的一面。以下盤點她們的珠寶與造型！



MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型1. 麥當娜（Madonna）

相隔23年，Madonna再度回歸VMAs舞台，為頒獎禮進行揭幕表演，同時亦憑專輯《Confessions II》橫掃7個獎項，包括「年度藝人」大獎。她在頒獎台上穿黑色皮革馬甲，兩袖綴以蕾絲；雙腿則穿上魚網絲襪，一貫叛逆與性感的風格，散發出強勢氣場。

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型1. 麥當娜（Madonna）(YouTube@MTV)

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型2. Taylor Swift：Tamara Ralph

Taylor Swift在樂壇上具有相當的影響力。除了唱歌，今次她擔任歌曲〈The Fate of Ophelia〉音樂錄影帶（MV）的編輯和導演，挑戰一鏡到底拍攝，展現出極致的舞台張力，同時為她贏得「年度音樂錄影帶」和主辦首設的「最佳藝人導演獎」。

她在紅地氈與舞台上選用同一造型，以絨面與透視布料，塑造出漏斗般的身體廓形，搭以如紗籠裙般的銀色皺褶設計，看來簡約俐落，同時迷人優雅，與手上的Artifex Fine訂婚戒映襯出閃爍感覺。

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型2. Taylor Swift：Tamara Ralph (Getty Images)

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型3. BLACKPINK成員LISA：The Attico & Quine Li／Daniil Antsiferov

LISA憑歌曲〈Dream〉奪得「最佳流行歌手」（Best Pop）大獎，一共贏得4個獎項，並為頒獎禮帶來華麗演出。她先在紅地氈上以鮮艷的紅色造型亮相，透過性感透視的The Attico貼身裙，配搭Quine Li打造的誇張毛茸拖尾披肩，締造出華麗與強勢的感覺。

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型3. BLACKPINK成員LISA：The Attico & Quine Li (Getty Images)

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型3. BLACKPINK成員LISA：The Attico & Quine Li (Getty Images)

LISA在頒獎台上奪得「最佳流行歌手」時，則換上俄羅斯設計師品牌Daniil Antsiferov的「戰衣」，造型貼身型格，兩袖綴以垂墜羽毛，展現出隨性和時尚品味。

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型3. BLACKPINK成員LISA：Daniil Antsiferov (Getty Images)

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型4. Sabrina Carpenter：古董風D&G禮裙

與Madonna在頒獎禮開首帶來驚喜演出的Sabrina Carpenter，奪得「最佳合作」獎項。相較甜姐兒的風格，她傾向散發女人味的造型，選擇D&G的古董風禮裙，靈感取自1920年代Flapper女郎，以玫瑰粉色為底，上面綴以蕾絲拼接，加上黑色串珠流蘇，締造出荷里活風格。

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型4. Sabrina Carpenter：古董D&G禮裙 (YouTube@MTV)

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型4. Sabrina Carpenter：古董D&G禮裙 (YouTube@MTV)

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型5. Charli XCX：Saint Laurent & FOPE Jewelry

英國唱作歌手Charli XCX以優雅的Saint Laurent造型，營造出性感魅力。採用絨面布料及露腰剪裁，她亦以胸前的透紗，增添性感魅力。加上垂墜的中分直髮，展現出更好的身材比例。

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型5. Charli XCX：Saint Laurent & FOPE (Getty Images)

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型5. Charli XCX：Saint Laurent & FOPE (Getty Images)

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型6. Dakota Johnson：Calvin Klein Collection & Messika

演員Dakota驚喜現身頒獎禮，並以頒獎嘉賓的身分，向好友Taylor Swift送上「最佳藝人導演」獎項。她穿上Calvin Klein Collection裸色亮片禮裙，以簡約精緻的造型，來突顯其優雅的氣質與個性，加上Messika鑽石頸圈，主石採用約4至5卡的祖母綠切割鑽石，散發華麗璀璨的氛圍。

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型6. Dakota Johnson：Calvin Klein Collection & Messika (IG@vmas)

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型7. Teyana Taylor：Zuhair Murad

有份入圍獎項並頒發「最佳流行歌手」的Teyana Taylor，穿上Zuhair Murad黑色禮服，中間露出胸口的紋身，配以絨面和羽毛流蘇細節，展現出性感優雅的感覺。

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型7. Tenyana Taylor：Zuhair Murad (Getty Images)

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型8. Olandria：ManMadeSkins（MMS）

美國模特兒Olandria在當晚的造型引起熱話，被評為最具個性穿著之一。她選擇美國紐約小眾品牌ManMadeSkins的禮裙，運用綁帶設計，不僅透露肌膚，而且強調出女性身材線條，與暗黑龐克風格碰撞，展現出具張力與優雅的美學。

MTV VMAs2026｜紅地氈及頒獎台造型8. Olandria：MMS (Getty Images)