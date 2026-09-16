艾美獎2026紅地氈造型：Tom Holland低調西裝襯托Zendaya閃亮禮裙

第78屆艾美獎（Emmy Awards 2026）在當地時間14日（香港時間15日），於美國洛杉磯發表得獎名單，以表彰電視工業傑出人士和節目。當晚多位巨星坐陣，包括妮歌潔曼（Nicole Kidman）、尹汝貞、Zendaya及Tom Holland等，以下盤點他們的造型，不知大家最喜歡哪位穿搭呢？



艾美獎2026｜造型1. 妮歌潔曼 - CHANEL

展現出優雅強勢的女神感。CHANEL品牌大使妮歌潔曼穿上一件白色羊毛縐紗禮裙，以貼身剪裁及開叉設計打造性感，同時上身以飄逸的絲綢層疊出46朵花卉，加上盤髮，展現出浪漫與強大的感覺。

艾美獎2026｜妮歌潔曼造型：CHANEL (品牌提供)

艾美獎2026｜造型2. 尹汝貞 - CHANEL

韓國女星尹汝貞現身紅地氈，選擇CHAENL白色禮裙，並透過皺褶、流蘇和垂墜的紗裙，締造出立體和優雅的層次╴塑造出女性柔和的線條和廓形，再抬以簡約的新款手袋，展現出高雅的氛圍。

艾美獎2026｜尹汝貞造型：CHANEL (品牌提供)

艾美獎2026｜造型3. Zendaya - PRADA

以型格短髮搭優雅禮裙，展現出剛柔並重感的現代事業型女性風格。Zendaya穿上PRADA銀色透視拖尾禮裙，運用紡紗締造神秘與神感，加上刺繡展現出女性魅力。

艾美獎2026｜Zendaya造型：PRADA (品牌提供)

艾美獎2026｜造型4. Tom Holland - Dior

Tom Holland選擇謁妻子當主角！他選擇Dior的黑色禮服造型，配搭曲髮打造出優雅的紳士風格，以簡約風格營造低調感覺。

艾美獎2026｜Tom Holland造型：Dior (品牌提供)

艾美獎2026｜造型5. Elle Fanning - Ralph Lauren

甜姐兒Elle Fanning以清新的薄荷綠色襯搭金髮。她穿Ralph Lauren吊帶低胸禮裙，肩帶帶有輕微的流蘇設計，配搭顆粒質感布料，締造微亮光澤，並突顯出她的白皙肌膚。除了大露背，垂墜的皺褶長帶亦為她增添女性魅力。

艾美獎2026｜Elle Fanning造型：Ralph Lauren (Getty Images)

艾美獎2026｜Elle Fanning造型：Ralph Lauren (Getty Images)

艾美獎2026｜造型6. Chase Infiniti - Louis Vuitton & HEARTS ON FIRE

新生代演員Chase Infiniti的Louis Vuitton禮裙充滿玩味，運用不同距離的圓點，塑造出自然的立體感，同時突顯身材輪廓與線條。

她亦配襯HEARTS ON FIRE VELA Ethereal耳環、DREAM Bypass鑽石手鐲、DREAM Floating Flexi手鐲、DREAM Bypass鑽石戒指、VELA Triple Row鑽石戒指及VELA Double Row鑽石戒指，以增添瑰麗優雅的魅力。

艾美獎2026｜Chase Infiniti造型：Louis Vuitton & HEARTS ON FIRE (HEARTS ON FIRE提供)

艾美獎2026｜Chase Infiniti造型：Louis Vuitton & HEARTS ON FIRE (HEARTS ON FIRE提供)

艾美獎2026｜造型7. Lisa Kudrow - CELINE

曾贏得艾美獎喜劇類「最佳女配角」的美國演員Lisa Kudrow，穿上簡約的黑色禮裙與短版西裝外套，展現出莊嚴與知性的魅力，而胸前的絲滑衣領，亦為造型打造出醒神感覺。

艾美獎2026｜Lisa Kudrow造型：CELINE (品牌提供)

艾美獎2026｜造型8. Emilia Clarke - PRADA & Boucheron

英國演員Emilia Clarke以優雅的薰衣草紫色PRADA禮服，展現出知性的氣質，兩邊的蝴蝶結設計，亦為她增添甜美感。她亦佩戴Boucheron Carte Blanche, Contemplation 高級珠寶系列Caresse de Plume白金密鑲鑽石耳夾，上面鑲嵌珍珠母貝，締造典雅氛圍。