隨着各大名牌皮具持續加價，加上全球奢侈品市場需求放緩，性價比相對較高的帆布款式再次成為焦點。Louis Vuitton女裝藝術總監Nicolas Ghesquière近日為品牌最標誌性的Monogram老花帆布帶來全新休閒風貌，推出5款重新演繹經典輪廓的手袋，為有意入手LV經典款式的時尚愛好者提供更易入門的選擇。



Steamer MM HK$28,000（Louis Vuitton官網圖片）

經典硬殼變身軟身垂墜風 5大焦點袋款

在今次亮相的新作中，設計風格明顯走向隨性、柔軟與多元背法：

1.Louis Vuitton Alma MM Soft：經典貝殼袋Alma一向以立體硬挺結構著稱，今次推出的「Soft」版本打破以往框架，換上極具垂墜感的柔軟輪廓，為略嫌原版線條過於拘謹的用家帶來隨性優雅的新選擇。

Alma MM Soft HK$29,300（Louis Vuitton官網圖片）

Alma MM Soft HK$29,300（Louis Vuitton官網圖片）

2.Louis Vuitton Steamer MM：被外媒評為系列中實用度最高的一款，備有MM及GM兩種尺寸。除了扣合時維持俐落造型，亦可隨意打開袋口營造休閒隨性的「隨拎即走」風格，容量充裕。

Steamer MM HK$28,000（Louis Vuitton官網圖片）

Steamer MM HK$28,000（Louis Vuitton官網圖片）

3.Louis Vuitton Speedy Chain 20：將小巧經典的Speedy 20注入摩登感，改以滑動式金屬鏈帶取代傳統皮革肩帶，提供多種斜孭及單肩背法；袋身更綴有向LV旅行箱歷史致敬的金色LV皮革行李吊牌。

Speedy Chain 20 HK$20,400（Louis Vuitton官網圖片）

Speedy Chain 20 HK$20,400（Louis Vuitton官網圖片）

4.Louis Vuitton Walkaround Tote：主打輕巧、耐磨及大容量，配備兩條加粗雙肩帶，提升日常通勤或外出時的負重舒適度，是全日攜帶的理想托特袋。

Walkaround Tote US$2,240（約為17,570港元）（Louis Vuitton官網圖片）

Walkaround Tote US$2,240（約為17,570港元）（Louis Vuitton官網圖片）

5.Louis Vuitton Nano Frivole：雖然容量不及大袋，但勝在設計小巧實用，足以容納手機及日常隨身小物，附有可拆卸調節的肩帶，方便日夜造型無縫切換。

Nano Frivole HK$16,800（Louis Vuitton官網圖片）