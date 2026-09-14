耳環推薦｜日系女生5款入門精品　Prada知性優雅　LV適配極簡穿搭

日系女生的穿搭小心機，往往不是堆滿配件，而是選一件夠漂亮的精品耳環。



尤其近年的精品首飾越來越懂得拿捏「低調但有辨識度」的分寸，從Dior的粉彩幸運草、LV的不對稱花卉，到Prada的珍珠、CELINE的經典Triomphe與LOEWE Anagram，價格由$3,800起，絕對是精品入門款，更能替日常造型加上滿滿質感。

5款精品耳環推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日系女生推薦5款精品耳環（01製圖；CELINE官網）

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1. Dior Precious Clover，粉色幸運草甜美剛剛好

喜歡日系那種「有點甜、卻不會太少女」的精緻感，Dior Precious Clover耳環很值得鎖定。設計靈感來自Jonathan Anderson對品牌幸運符號「幸運草」的重新演繹，以金色飾面金屬打造Dior Oblique標誌輪廓，再加入粉紅色漆面幸運草與水晶點綴，甜美中仍保有精品應有的俐落感。價格也相對容易作為精品首飾入門。

Dior Precious Clover，$3,800



2. LV Floragram XS，不對稱設計就是時髦關鍵

如果偏愛簡約造型，卻又不想讓耳環變成「背景板」，LV Floragram XS正好抓住這個平衡。金色金屬結合兩款不同Monogram花卉圖案，以不對稱輪廓增加造型感，再搭配珠光白色樹脂與LV Initials標誌飾釘，精緻卻不過度華麗。無論搭配日常襯衫、針織衫，甚至正式場合，都能利用耳際細節悄悄提升整體質感，是很適合日系極簡穿搭的精品小亮點。

LV Floragram XS，$4,100



3. Prada珍珠金屬耳環，經典三角標誌也能很優雅

Prada把最具辨識度的三角形幾何線條重新變身，透過金色搪瓷金屬打造俐落輪廓，再以珍珠吊墜加入柔和氣息，讓原本帶有現代感的設計多了一點優雅女人味。價格在精品耳環中也算相對好入手，想走「日系知性＋精品感」路線，這款必收！

Prada珍珠金屬耳環，$3,950



4. CELINE CHUNKY TRIOMPHE，一眼認出的金色高級感

若說有些耳環靠精巧取勝，CELINE CHUNKY TRIOMPHE走的則是更鮮明的存在感。金色飾面將經典Triomphe元素放大，以俐落而厚實的輪廓打造視覺焦點，即使穿著極簡，也能靠耳際的金色光澤讓造型立刻有戲。價格雖然比入門款再往上一階，但對喜歡經典Logo與耐看設計的人來說，辨識度就是它的最大魅力。

CELINE CHUNKY TRIOMPHE，$5,900



5. LOEWE Anagram Bombé，銀色圈形耳環也能很有戲

不愛金色？LOEWE Anagram Bombé純銀圈形耳環則換成清冷俐落的銀色路線。立體Anagram造型被巧妙融入圈形結構，讓簡單的銀色耳環多了雕塑般的視覺層次。價格雖是這次清單中較高的一款，但辨識度與造型感也同步拉滿。尤其搭配白色、灰色、黑色等中性色系時，銀色光澤能帶出清爽現代感。

LOEWE Anagram Bombé，$6,100



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