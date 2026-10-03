LV手袋2026｜Capucines Edito登場！橫向輪廓搭垂墜外袋實拍

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）旗艦級全皮革手袋系列Capucines自2013年問世以來，一直是品牌的頂級代表作。順應近年時尚圈流行的橫向「East-West」輪廓與「鬆弛感（Effortless Chic）」風潮，LV於2026秋冬系列中推出全新改版的Capucines Edito手袋，打破過往標誌性的建築感硬朗線條，帶來隨性慵懶的全新造型。



LV包包2026│Squire East-West全黑皮革手袋登場 Felix曾挽同款

Capucines Edito $6,700美元（約52,260港元）（Louis Vuitton官網圖片）

Capucines Edito $6,700美元（約52,260港元）（Louis Vuitton官網圖片）

全新比例配固定單肩帶 軟質外袋引發網民熱議

Capucines的名稱源自創辦人於1854年開設首間專門店的巴黎卡普西尼街（rue Neuve-des-Capucines），傳統Capucines手袋以立體、精細的建築感結構著稱，風格優雅俐落。

全新登場的Capucines Edito尺寸約為33x12x8.5cm，維持約13吋長度的同時顯著降低了包身高度，呈俐落的橫向East-West比例。最引人注目的改變，莫過於手袋正面加入具軟質垂墜感（slouchy）的外袋設計，配搭加長的固定單肩帶，讓手袋能輕鬆收納於腋下。整體風格較傳統版本更顯年輕隨性，但亦因軟塌的外袋設計，在時裝迷之間引來兩極評價。

Capucines Edito $6,700美元（約52,260港元）（Louis Vuitton官網圖片）

黑色平滑皮革與摩卡棕絨面皮革登場

Capucines Edito首波推出兩款質感截然不同的材質：

1.黑色皮革款：採用經典粒面與平滑小牛皮打造，配以同色系金屬LV標誌，兼顧日常隨性穿搭與正式宴會場合。

Capucines Edito $6,700美元（約52,260港元）（Louis Vuitton官網圖片）

Capucines Edito $6,700美元（約52,260港元）（Louis Vuitton官網圖片）

2.摩卡棕麂皮款（Mocha Suede）：採用觸感柔軟的麂皮，為秋冬造型注入沉穩放鬆的質感。

Capucines Edito $6,700美元（約52,260港元）（Louis Vuitton官網圖片）

Capucines Edito $6,700美元（約52,260港元）（Louis Vuitton官網圖片）

新設計保留了Capucines系列標誌性的雙向蓋頁結構，既可將蓋頁塞入袋內展示金屬LV標誌，亦可外翻遮蓋，展現極簡低調的美學。