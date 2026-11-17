意大利奢華品牌Bottega Veneta（寶緹嘉）於2026假日系列廣告企劃《They Dance Too》中，正式推出全新Verde手袋系列。新作提供小號（Small）及經典標準尺寸（Classic），美國官方定價分別為4,000美元及4,800美元，手袋採用滑動式皮革肩帶設計，用家可按場合自由切換斜揹或單肩揹法，兼顧日間通勤與晚間聚會的實用需要。



Bottega Veneta Small Verde HK$30,500（Bottega Veneta官網圖片）

四款主打色調與規格一覽

綜合Bottega Veneta官方資料，Verde系列首波主打四款色調，涵蓋兩種尺寸規格：

1.緋紅色（Cardinal｜小號）：飽和度高的深紅色調配襯黃銅色蝕刻扣件，為秋冬季沉色造型提供鮮明點綴。

Bottega Veneta Small Verde HK$30,500（Bottega Veneta官網圖片）

Bottega Veneta Small Verde HK$30,500（Bottega Veneta官網圖片）

2.經典黑（Black｜小號）：純黑色滑面與編織皮革交錯，突顯皮革光澤與織紋層次，屬於易於配搭的長青款式。

Bottega Veneta Small Verde HK$30,500（Bottega Veneta官網圖片）

Bottega Veneta Small Verde HK$30,500（Bottega Veneta官網圖片）

3.深海藍（Deep Sea｜小號）：色調介乎深邃海軍藍與墨藍之間，風格冷靜沉穩，在光線折射下展現細膩皮革質感。

Bottega Veneta Small Verde HK$30,500（Bottega Veneta官網圖片）

Bottega Veneta Small Verde HK$30,500（Bottega Veneta官網圖片）

4.深紅木棕（Deep Mahogany｜經典標準尺寸）：系列中容量較充裕的規格，帶有復古暖調的深啡紅色澤，與黃銅五金相得益彰，適合需要攜帶較多隨身物品的用家。

Bottega Veneta Verde HK$36,200（）

回溯創立初期滑面工藝 結合經典織皮

全新Verde手袋在創意總監Louise Trotter主導下，特意回溯這段「前Intrecciato時期（Pre-Intrecciato）」的歷史，在方正俐落的袋身結構中，將滑面小牛皮與人手交織纖細皮條（Fettucce）的Intrecciato織皮細節融合，延續品牌一貫不依賴外露標誌（Logo）的低調美學。五金配件同樣貫徹內斂風格，袋身配備黃銅色調金屬扣件，表面精細蝕刻了模擬Intrecciato編織紋理的暗花圖案。