Cartier卡地亞Clash手袋登場｜珠寶飾釘化身機關　入手價$29100

卡地亞（Cartier）近年積極拓展手袋市場，繼人氣極高的Panthère C及Panthère Double系列後，品牌首度將經典「Clash de Cartier」珠寶系列的幾何飾釘融入皮具，推出全新同名托特包（Tote Bag）。袋款以俐落信封輪廓為靈感，兩側標誌性的鍍金雙飾釘不僅是裝飾，更能輕旋解鎖，兼具珠寶美學與實用機械結構。新袋香港官方定價為29,100至33,600港元，即日起於專門店及官網同步發售。
Small Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 29,100、Medium Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 31,300、Large Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 33,600（Cartier官網圖片）
推出三大經典色系：向70年代Must de Cartier酒紅致敬
Clash de Cartier系列率先推出三款色調，尺寸涵蓋小型至大型，個別顏色供應略有不同：
1.黑色（Black）：純黑粒面小牛皮配搭金色飾面飾釘搭扣，風格幹練俐落，提供小型、中型及大型三款尺寸。
Small Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 29,100、Medium Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 31,300、Large tote bag, Clash de Cartier HK$ 33,600（Cartier官網圖片） Small Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 29,100、Medium Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 31,300、Large tote bag, Clash de Cartier HK$ 33,600（Cartier官網圖片）
2.焦糖色（Caramel）：溫暖的大地棕色調，凸顯皮革天然紋理與隨性慵懶感，備有小型款及中型款供選擇。
Small Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 29,100、Medium Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 31,300（Cartier官網圖片） Small Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 29,100、Medium Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 31,300（Cartier官網圖片）
3.酒紅色（Burgundy）：向品牌1970年代傳奇「Must de Cartier」系列致敬，濃郁沉穩的酒紅皮革映襯金屬飾面飾釘，洋溢復古法式雅致，提供小型、中型及大型全尺寸選擇。
Small Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 29,100、Medium Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 31,300、Large tote bag, Clash de Cartier HK$ 33,600（Cartier官網圖片） Small Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 29,100、Medium Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 31,300、Large tote bag, Clash de Cartier HK$ 33,600（Cartier官網圖片）
信封輪廓揉合意大利工藝 雙飾釘輕旋即開
Cartier配飾及皮具創意總監Marlin Yuson表示，全新手袋以信封輪廓為結構雛形。袋身兩側由Clash系列延伸而來的鍍金飾釘，是整款手袋的視覺核心兼機械開關，用家輕輕旋動飾釘，便能完成解鎖或扣合。扣上時袋側向內收攏，勾勒出極具建築感的立體摺角；敞開時則轉化為線條隨性的自然托特造型。
手袋全部於意大利佛羅倫斯卡地亞工作坊精製，袋身嚴選天然粒面小牛皮，觸感細膩，並會隨日常使用逐漸散發溫潤光澤；內層則鋪襯小羊皮，細節質感一絲不苟。
Small Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 29,100、Medium Tote Bag, Clash de Cartier HK$ 31,300、Large tote bag, Clash de Cartier HK$ 33,600（Cartier官網圖片）