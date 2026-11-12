Celine半月手袋Soft Triomphe熱賣！新總監首作官網8款配色一覽

Celine（內地普遍譯「思琳」）香港官方定價20,000港元的Soft Triomphe Little Halfmoon小號半月手袋，正式登上集團最暢銷手袋寶座！這款由新任創意總監米高賴達（Michael Rider）操刀的手袋，已成為目前搶手的新產品。名牌手袋價格近年大幅攀升，顧客對手袋的要求其實相當直接，就是需要一款配上任何衣著都得宜，每天隨手拿起便可出門的實用單品。這款新作打破以往硬挺輪廓，憑著柔軟包身迅速吸引大批支持者。



SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋 HK$20,000（Celine官網圖片）

官方八款色調詳解

品牌在官方網店共推出八款重點色調，滿足不同日常風格：

1.經典黑色（Black）：亮面羊皮核心主打色，漆黑皮革襯托金色凱旋門搭扣，百搭且具高辨識度。

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

2.西拉葡萄色（Syrah）：深沉濃郁的紫紅葡萄酒色，散發秋冬成熟優雅氣質。

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

3.紅色（Red）：醇厚的紅色光澤皮面，帶有強烈法式復古色調。

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

4.紫色（Violine）：神秘典雅的深紫色系，在光線下呈現細膩層次，適合個性穿搭。

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

5.棉花白（Winter White）：純淨亮麗的白雪色調，為半月線條注入輕盈洗練感。

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

6.深棕色（Taupe）：中性溫潤的大地色系，配搭淺色針織或深色大衣皆宜。

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

7.沙堡色（Greige）：灰中帶米粉調的柔和淡色，視覺乾淨且柔和。

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

8.淺棕黃色（Golden Fawn）：具復古溫度的金黃暖棕，點綴金屬扣更顯摩登典雅。

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

SOFT TRIOMPHE HALFMOON小號手袋HK$20,000（Celine官網圖片）

亮面羊皮革結合實用收納格局

材質方面，SOFT TRIOMPHE HALFMOON手袋選用光澤細膩的亮面羊皮革，手感柔韌，在光線照射下更能映襯出圓弧輪廓的立體感。小號半月手袋尺寸為闊25厘米、高13厘米、深5厘米，內部設有主隔層，翻蓋下方與背面各自配置一個拉鏈外袋，並以Triomphe磁扣開合。手袋附有可調節且可拆卸的皮質肩帶，垂直長度介乎21.5至33厘米，能靈活在單肩背與腋下包之間轉換。