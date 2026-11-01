意大利奢侈品牌Gucci（中名譯名「古馳」或「古池」）再度將標誌性Monogram推向極致！該品牌近期推出的「Gucci Aperitivo」水晶單肩手袋（Aperitivo Crystal Medium Shoulder Bag），以歷久不衰的經典雙G帆布為底，整幅鋪滿晶瑩剔透的水晶碎鑽，並巧妙融入傳奇手袋Jackie 1961標誌性的淺金圓柱形活塞扣，甫登場便成為時尚界焦點，官方定價為4,150美元（折合約32,554港元）。



Gucci Aperitivo crystal medium shoulder bag US$4,150（約32,554港元）（Gucci官網圖片）

經典GG Monogram鋪滿水晶 重現低調與奢華平衡

近年時尚圈逐步告別過往「去Logo化」的極簡風潮，經典老花圖紋再度重回街頭焦點。這款全新的Gucci Aperitivo水鑽手袋，底材選用品牌歷久不衰的沙色配深啡色GG帆布（Sand & Dark Brown GG Canvas），外層整幅鑲滿高透光的水晶碎鑽。

這款手袋的精妙之處在於水晶折射耀目光芒之餘，並未遮蓋底層標誌性的雙G交織紋理，在閃爍奢華與復古街頭感之間取得平衡。袋身開合位置特意沿用經典「Jackie 1961」系列的淺金色圓柱形活塞扣，為修長袋身注入極具辨識度的建築線條美感。

Gucci Aperitivo crystal medium shoulder bag US$4,150（約32,554港元）（Gucci官網圖片）

Gucci Aperitivo crystal medium shoulder bag US$4,150（約32,554港元）（Gucci官網圖片）

源自意國餐前酒文化 打破晚宴局限兼顧日常休閒

靈感源自意大利餐前酒（Aperitivo）社交文化，即下班後淺酌與小食的聚會儀式，設計初衷為派對、晚宴及休閒聚會而設。然而這款新作完全跳脫了「只適逢重要場合」的框架，無需塵封在衣櫃等待特殊日子，即使配搭一條簡單的水洗牛仔褲及素色上衣，手袋上的水晶折射亦能瞬間點綴全身造型，輕鬆遊走於日夜不同場合。

Gucci Aperitivo crystal medium shoulder bag US$4,150（約32,554港元）（Gucci官網圖片）

Gucci Aperitivo crystal medium shoulder bag US$4,150（約32,554港元）（Gucci官網圖片）

實用容量與售價

對於注重實用度的買家而言，手袋容量絕對是入手的衡量關鍵。Gucci Aperitivo採用扁平修長剪裁，尺寸約長26厘米（10.2吋）×高14.5厘米（5.7吋）×深3.5厘米（1.4吋），手袋淨重僅約317克，輕巧俐落。內層選用深啡色平滑皮革襯裡並設有拉鏈暗袋，可妥善收納iPhone Pro Max或Plus系列等大尺寸手機、AirPods、薄身卡片套及補妝唇膏。手袋同時配備一條可拆式的精緻金屬鏈帶及一條可調校長度的深啡色皮革長肩帶，既可作優雅的腋下袋、手提手袋，亦能隨時轉換為騰出雙手的斜孭袋（Crossbody）。

Gucci Aperitivo crystal medium shoulder bag US$4,150（約32,554港元）（Gucci官網圖片）