男生眼中扣分的5種女生打扮　碎花裙太老土、闊腳褲無女人味？

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-12 20:00

男女的審美標準不盡相同，女生眼中時尚少女的穿搭，在男生眼裏未必吸引。日本網站「戀愛JP」早前便調查了男生眼中「最不討喜的5大穿搭」，結果竟令人意想不到？

女生認為時髦好看的衣著，原來在男生眼裡大有落差？（sammkoling@IG)

女生在約會時都愛悉心打扮，期待被另一半讚賞，不過原來在女生眼中很美、很時尚的衣著打扮，在男生眼中卻是扣分位，不單全無吸引力，更可能是他們眼中的「車禍造型」。例如女生認為很甜美的碎花裙，對男生來說卻充滿「大媽」味道，非常顯老；又或是女生衣櫃必備的「 高腰闊腳褲」，在男生眼裡更是全無女人味！若想透過衣著造型吸引男生目光，不妨可了解以下由日本男生票選的「5種最扣分的女生衣着」，避免弄巧反拙，給對方留下一個良好印象吧！

▼▼▼【按圖看】「5種令男生扣分的衣著」；碎花款顯老似大媽？衣著太性感也是大忌？▼▼▼

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資料來源：恋愛jp