男生眼中扣分的5種女生打扮　碎花裙太老土、闊腳褲無女人味？

穿搭筆記
撰文：
最後更新日期：

男女的審美標準不盡相同，女生眼中時尚少女的穿搭，在男生眼裏未必吸引。日本網站「戀愛JP」早前便調查了男生眼中「最不討喜的5大穿搭」，結果竟令人意想不到？

女生認為時髦好看的衣著，原來在男生眼裡大有落差？（sammkoling@IG)

女生在約會時都愛悉心打扮，期待被另一半讚賞，不過原來在女生眼中很美、很時尚的衣著打扮，在男生眼中卻是扣分位，不單全無吸引力，更可能是他們眼中的「車禍造型」。例如女生認為很甜美的碎花裙，對男生來說卻充滿「大媽」味道，非常顯老；又或是女生衣櫃必備的「 高腰闊腳褲」，在男生眼裡更是全無女人味！若想透過衣著造型吸引男生目光，不妨可了解以下由日本男生票選的「5種最扣分的女生衣着」，避免弄巧反拙，給對方留下一個良好印象吧！

▼▼▼【按圖看】「5種令男生扣分的衣著」；碎花款顯老似大媽？衣著太性感也是大忌？▼▼▼

+5
+5
+5

同場加映：【按圖看】日本人妻慳家穿搭，1衣多穿變出一星期造型　不買新衫也全無悶場?（延伸閱讀）▼▼▼

+5
+5
+5

同場加映：【按圖看】凱特最愛親民價帆布鞋，梅根潮著法國Veja　3款人氣小白鞋推介（延伸閱讀▼▼▼

+2
+2
+2
+2
+2
+2

資料來源：恋愛jp

台灣收納達人「口袋式」摺衫法　3步驟摺好4款衣物可直立放超慳位
52歲彭羚瘦身4大秘訣愛吃無花果？　營養師：10種食物有效去水腫
ASOS網購減價低至2折　小資女平價之選　15款$500以下手袋推介
減肥｜日本大熱「10步瘦腿操」 　 網民實測1週大腿圍減2厘米？
鍾麗淇大女兒患罕見病　丈夫陪伴成最強後盾：感恩得著比失去多
MUJI｜無印10大收納好物有暗藏功能？書座當手袋分隔變出奇妙空間
凍齡｜秦嵐曬23吋纖腰照被激讚　凍齡8招練出少女纖腰靠一個動作
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。