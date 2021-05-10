ASOS網購減價低至2折　小資女平價之選　15款$500以下手袋推介

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-10 18:25

ASOS網購減價手袋｜女生對於手袋永遠不嫌多，但名牌手袋價格動輒過萬，小資女難以負擔。近日英國網購網站ASOS正進行減價優惠，多款潮流手袋以折扣價發售，當中不乏Monki和Mango等女生大愛的品牌，相當吸引！

ASOS手袋減價 買滿HK$350免運費直送香港

ASOS品牌自家設計的手袋款時尚年輕，價格親民，向來深受不少小資女推薦。(ASOS)

英國知名網購網站ASOS現進行大減價，多款潮流品牌手袋正以近5折至16折優惠出售，例如有意大利品牌Claudia、Monki和Mango等，設計迎合春夏潮流，而且價格親民，減價後數百元就有交易。其中以優質皮革見稱的愛爾蘭品牌 Paul Costelloe手袋，由原價$3,175激減16折，現以$477就可買到，絕對抵買！以下便為大家精選出15款價格低於$500以下的手袋款式，當中多款售價更低至$200以下，非常適合預算有限的小資女們。ASOS網購相當方便，只需買滿HK$350，即可免國際運費直送香港，有興趣的女生不妨快快入手。

（所有商品資料及價格以品牌及官方資料為準。圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。）

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