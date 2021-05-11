台灣收納達人「口袋式」摺衫法　3步驟摺好4款衣物可直立放超慳位

知性女生
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收納｜衣櫃凌亂又易「塞爆」，女人天生愛購物，衣櫃空間有限，又想放多幾件衫？必學台灣收納達人末羊子的「3步慳位摺衫法」，背心、T恤、衛衣以及Polo恤，摺好後體積減少如豆腐磚，方便收納，一目了然，衣櫃變出更多空間。

收納衣服要學摺衫方法，否則，「嘥位」之餘，有時為了找一件衣服而要翻箱倒櫃，最後摺好的衣服，又變回凌亂四散。

只需要學會「口袋式摺衣法」以及「直立式摺衣法」，便輕易令每件衣服都能整齊排列，一目了然。(末羊子 dontkjoanne@YouTube截圖)

台灣收納達人末羊子在YouTube分享2個方便收納的摺衣法則，學懂「口袋式摺衣法」和「直立式摺衣法」，幾步便可把衣服摺好，且體積變小容易收納。

如夏天常穿的T恤、連帽衛衣質地柔軟，置於衣櫃易散開或難抽取，利用「口袋式摺衣法」便可輕易摺到如豆腐磚大小，背心、Polo恤等則可利用「直立式摺衣法」，只需3個步驟，摺好後可輕鬆放入衣櫃，慳位且領口又不易變型。

▼▼▼【按圖看4款衣服不變型慳位摺衫】T恤、背心用「口袋式摺衣法」、如何3步摺好？▼▼▼

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▼▼▼【按圖看4款衣服不變型慳位摺衫】背心、Polo恤用「直立式摺衣法」、如何3步摺好？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】收納｜連帽衣/冷衫/牛仔褲點慳位？「豆腐磚摺衫法」3步收納秘訣（延伸閱讀▼▼▼

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同場加映：【按圖看】日女生5招蝸居整理法，善用掛袋向上延伸空間，用盡死角位藏衣物？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：末羊子 dontkjoanne

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