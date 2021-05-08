減肥｜日本大熱「10步瘦腿操」 　 網民實測1週大腿圍減2厘米？

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-08 11:00

減肥｜夏天是熱褲、短裙出動的日子，但亞洲女生多屬「梨型身材」，下半身尤其臀部、大腿、小腿易堆積贅肉，看起來顯粗。日本瘦身達人在網上分享「10分鐘高效瘦腿操」，有網民聲稱，實測1週後，大腿圍成功減2厘米，果真如此快速見效？

雙腿是最容易長肉，若每天進行10分鐘的瘦腿操，不但能輕易瘦大腿圍，更能改善腿型。(h_style06@IG)

10步簡易瘦腿操輕鬆1週減2cm 有網民更實測1個月:腿圍瘦10cm不是夢？

細長筆直的腿型難求，渴望擁有瘦腿是女生不斷追求的目標，若經常長時間坐，下半身更容易堆積贅肉。日本健身教練Kimura Haruna 在YouTube 頻道分享「瘦腿操」，10 組動作簡單易做， 她建議，大家每天睡覺之前，只須10分鐘時間，瘦大腿之外，整體腿型也可改善。

女生下半身尤其臀部、大腿、小腿易堆積贅肉，但若是堅持每天進行瘦腿操，便能擁有夢寐以求筷子腿了。(musclewatching@IG)

究竟成效如何？有網民表示，曾經以1週時間實測，聲稱大腿圍由54厘米減至52厘米、小腿圍與臀部亦變瘦，大約減去2厘米； 另有網民則維持1個月時間日日做，稱大腿圍由64厘米減至54厘米，體重減去近2公斤，如此驚人成效，難怪令不少日本女生追捧每日做。

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資料來源：MuscleWatching