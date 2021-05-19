ASOS網購泳衣減價｜比基尼、連身款低至$95　20款人氣歐美泳衣

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-19 13:00

ASOS泳衣減價｜夏天來臨，水上活動紛紛開始，女生是時候入手新一季的泳衣。英國網購平台ASOS正進行減價，平常價錢要三、四百元一套的泳衣，現在只要百多元便能入手，就連人氣品牌Juicy Couture、Nike、英國小資品牌Miss Selfridge也在減價之列當中，不容錯過。

英國網購平台ASOS正進行泳衣減價優惠，多款泳衣低至半價。（ASOS）

Juicy Couture、Nike泳衣減價低至$95 精選20款網購泳衣

英國網購平台ASOS正進行減價優惠，泳衣系列也有過千款進行低至5折優惠，無論是一件頭，還是比基尼也有，選擇豐富，最平甚至不用$100便可入手；品牌方面除了ASOS自家設計，也有歐美人氣品牌Juicy Couture、Miss Selfridge、New Look等，泳衣款式眾多，相信一眾女生一定能覓得心頭好。

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以活動詳情，以官方資料為準。）

針對8大常見身型特點 挑選最顯瘦泳衣

穿上泳衣時容易把自己的身形缺點暴露，選擇一款符合自己身材優缺，巧妙地「隱惡揚善」的泳衣才是王道。不少女生都有手臂粗壯、小肚腩或是下身豐滿等問題，究竟哪種泳衣設計最顯瘦？小胸女又如何可以在「不加墊」情況下，做到「視覺豐胸」的效果？

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