日本OL大愛返工鞋減價　TOD'S豆豆鞋有替代版？3大平價女裝鞋推介

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-03 20:00

減價鞋款｜Charles & Keith在母親節周間，推出店內正價貨品購物滿$800即時減$100優惠，線上亦有不同鞋款折扣。此外，日本品牌Oriental Traffic與本地品牌The Korner也正進行減價，款式多多，買來送給媽媽當作母親節禮物或自用一樣皆宜！

Charles & Keith正進行減價優惠。（charleskeithofficial＠instagram）

Charles & Keith：夏日涼鞋款

來自新加坡的Charles & Keith每季都提供不同平價的時尚元素的鞋款，來到夏天，當然不能缺少涼鞋款式，不論是氣質的幼帶、還是中性點的羅馬涼鞋設計也在減價款式當中，平均二、三百元便可入手！適逢母親節將至，Charles & Keith香港分店即日起到5月9日，推出正價貨品購物滿$800即時減$100，夏日必備的涼鞋款更是值得趁機入手，最平更低至$139，有興趣可到官網了解。

▼▼▼【按圖即看】Charles & Keith提供大量夏日涼鞋款，幼帶設計更非常顯腳瘦，即看HK$300有找精選款！▼▼▼

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Oriental Traffic：百搭返工款

日本品牌Oriental Traffic深受當地OL喜愛，的鞋碼由33-43碼，即使是鞋子尺碼偏小或偏大的女生，一樣有時尚靚款選擇。Oriental Traffic款式簡約百搭，舒適好穿，買來用作返工鞋最好不過。減價後的鞋款價錢大部分約為二百多元，高跟與平底設計均有選擇，當中熱賣的樂福鞋更是不容錯過，時尚又易襯。

▼▼▼【按圖即看】Oriental Traffic百搭舒適，適合每天返工穿着，小資女當然在最實惠時入手！▼▼▼

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The Korner：溫柔約會款

本地品牌The Korner以舒適、實惠見稱，就算是意大利皮革、職人親手縫製也是數百元，在OL界也非常受歡迎，尤是與Tod’s經典款「Gommino」相似的「Kandi 豆豆鞋」系列；即日起到5月9日，The Korner全店正價8折優惠，部分鞋款低至半價「Kandi 豆豆鞋」也再減價款當中。

The Korner「Kandi 豆豆鞋」系列原價$490，減價後$392。（thekornershoes.com）

▼▼▼【按圖即看】減價款都有真皮？The Korner設計溫柔，舒適度高，同款顏色選擇多總有一款合心水▼▼▼

（減價貨品數量有限售完即止，所有商品資料及價格以品牌及官網資料為準。圖片及減價貨品只供參考。）

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