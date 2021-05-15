名牌銀包｜CHANEL新尺寸短銀包掀熱潮　15款春夏注目款名牌銀包

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-15 13:00

Chanel銀包／短銀包｜名牌銀包數千元便可入手，是很多小資女的名牌入門單品。隨着小手袋的流行，短銀包的受歡迎程度也不斷上升，Chanel在2021年春夏季便推出了全新尺寸的Classic Small Flap Wallet，比起以往的長方形設計，更小巧可愛，售價也更實惠！以下為大家精選出15款最新名牌銀包，值得買來犒賞一下自己。

Chanel Classic Flap Wallet是熱門名牌銀包之一。（thechicdetail@instagram）

必搶Chanel經典銀包全新尺寸 精選15款2021年春夏銀包系列

有着與Chanel Flap Bag同樣設計的Chanel Classic Flap Wallet，向來都是女生最愛銀包之一，以數千元的價錢便可以擁有Chanel經典菱格紋與小「雙C」Logo，確是讓人心動。

今季，Chanel便推出小尺寸的Classic Flap Wallet，是3摺式的短銀包，內含紙幣格、2個側格、6個卡槽，以及背面有拉鍊可放散銀，可整齊擺放紙幣與散銀。是次共推出4色：黑色、粉色、綠色、桃紅色，除了黑色內層是拼經典酒紅色外，其他3色均是內外同色設計；而且是次定價更比以往的銀包便宜，女生們又怎可以錯過？

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短銀包小巧實用，又可以放在小手袋中，不少名牌也紛紛增添更多短銀包款式，像是CELINE也在全新經典銀包款式「Triomphe Wallet」加入不同配色，又把原本黑啡「Triomphe Canvas」換上白色設計，春夏味道加倍提昇！

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