Hermès手機殼一出爆紅「親民價」就買到？10款大熱名牌手機殼推介

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-06 13:00

名牌手機殼｜APPLE春季發表會於上月圓滿舉行，其中令人驚喜的是Hermès與APPLE聯乘推出多款不同全新配件，更破天荒設計出第一款手機殼，讓一眾粉絲興奮不已！ 名牌手機殼如今大行其道，除了Hermès以外，Chanel、Loewe等品牌都紛紛推出手機殼，既有保護手機功用又有時尚感，奢華矚目程度絕不少於一個名牌手袋！

Hermès手機殼加入Apple MagSafe新充電功能，實用度高。（petit0099＠instagram）

Hermès 首出iPhone手機殼「親民價」可入手

Hermès一直都與Apple合作推出Apple Watch皮革錶帶，但遲遲都沒有手機殼的選擇，在各大品牌都開始推出時，Hermès多年後終於加入戰團，推出「Hermès Barénia case with MagSafe」，身為首個手機殼，當然是採用的經典駝色、Barénia小牛皮製成，並壓上品牌經典橙盒上的緞帶，邊框則用了人白色手縫線，低調奢華。

此外，Hermès手機殼更加入Apple MagSafe新充電功能，更表明提供足夠的防摔、耐撞的能力，適合iPhone 12和iPhone 12 Pro使用，是一款中看中用的名牌手機殼，值得入手。

▼▼▼【按圖看】Hermès Barénia手機詳細資訊，超心動價即可入手！▼▼▼

Chanel的手機殼成為時尚達人的新時尚單品。（yoyokulala＠instagram）

Hermès暫時只推出了一款手機殼，想看更多名牌選擇，不妨留意其他品牌。好像Chanel、Fendi及Louis Vuitton等都有推出配有揹帶的手機殼設計，方便可以騰出雙手；部份更有卡槽或格層設計，可當作小手袋使用，實用程度更進一步提高。隨身物品不多的女生，只要揹上手機殼就可以輕鬆出門，更有如同飾物般用作襯衫的造型效果，方便時尚。

▼▼▼【按圖看】Saint Laurent竟比Hermès更貴？哪一款最實惠又多功能？按圖即看「2021年名牌手機殼推介」▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

▼▼▼同場加映：CHANEL、LOUIS VUITTON、CELINE都相繼推出2021春夏涼鞋，款式設計時尚多樣，輕易俘虜一眾女生的心！（延伸閱讀）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼同場加映：按圖即看邱淑貞的女兒沈月等「星二代」千元級小資手袋推介！（延伸閱讀）▼▼▼