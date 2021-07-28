手袋｜小資族恩物！三個小眾包包品牌推介　價格親民又有質感

新的季節到來，想為換季的穿搭增添新的配件包款卻又不捨得傷荷包嗎？其實在小眾設計品牌中有非常多好入手的選擇，其中不乏經典包款、時髦的樣式，或品牌獨具風格的設計，雖然平價，也有高質感！



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Dappei 結語：

這些小眾品牌除了價格平實、更貼近消費者的需求，各家的品牌精神與設計理念也是入坑點之一，若正好想入手新配件不妨參考！



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原文：小資族必須知道！三個小眾包包品牌：JW PEI、RANDEBOO、Fennec，平價也有精緻高質感！

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