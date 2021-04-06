手袋清潔｜沾酒精現白斑出霉抹乳液大錯　達人教4招手袋保養秘訣

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-04-07 12:36

花了那麼多錢買精品手袋，稍為一個碰撞，都會讓人心臟揪一下，心想：哎呀，我的小寶貝（名牌手袋），受傷了要怎麼辦！而近期，在網路上掀起網友討論的「手袋慘案」，絕對是手袋噴到酒精後，表面PVC瞬間出現點點白斑的崩潰情境，遇上這樣的手袋危機，要怎麼急救，就讓專業的洗包達人來告訴你吧！

手袋急救和日常保養秘訣的小法門，由洗包達人傳授（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

手袋沾到酒精，你可以「先」這樣救

發現手袋出現變色慘案，請先放下手上的乳液、護手霜或是凡士林，洗包達人沈富育建議大家，最好的急救方式就是拿「皮革保養液」擋一下。但是，要讓手袋回復原樣，還是要送到專門店重新洗過、上色，因為一旦褪色，光靠保養是沒有辦法解决的！

手袋發霉了，搶救方法公開

洗包達人沈富育說，可以先用布沾水，擰乾後輕輕擦拭，基本上可以先暫時撐1至2星期。

創盛皮革專業整染老闆David補充，當遇上手袋發霉，要先從手袋的材質來對應適合的處理方式，像是布手袋，就能拿小毛刷沾中性清潔劑，從小面積開始清洗手袋，確定手袋沒有因此掉色，再朝大面積的部分清洗；皮革材質則是要特別注意，要避開內含界面活性劑或溶劑的保養油，以免傷害到手袋。

不過，由於這些方法都是只是「表面清潔」，洗劑也都沒有除霉的效果，還是會建議各位愛袋如命的你，別忘了之後要交給專業人士做更進一步的清潔。

【相關圖輯】：手袋需特別愛護 10個技巧分享：避免陽光直曬袋（點圖放大閱讀）

+ 5 + 5 + 5

手袋被染色了，可以試試看這招

基本上，一旦你遇上深色手袋染到淺色衣服；或是淺色手袋染到深色衣服，最好也是最安全的方法，就是即刻送給專業人士清洗及染色！

小編也知道，每個人心中有顆不服輸的心，經過逼問之下，創盛皮革專業整染老闆David說，如果是衣服被手袋沾染到，可以用稀釋過後的酒精（酒與水的比例是1：1）清洗衣服，之後再使用彩色漂白試試看。

洗手袋達人沈富育提醒，有些手袋不是真的「被染色」，是因為放置太久，膠氧化了才會出現黃漬，基本上就不太有可能處理掉了。

忌！護手霜、乳液會害手袋更慘

鄉野流傳，手袋需要急救就是搬出乳液、護手霜、嬰兒油（族繁不及備載）來應戰，絕對可以還你一顆新手袋。然而！這點！是錯的！創盛皮革專業整染老闆David解釋，手袋上的皮革和人體不同，適用的保養必定會有所不同，當你拿出皮革無法吸收的人類保養品，應是強加在皮革上時，反而會使皮革的毛細孔卡住，表面的亮油也可能跟著被覆蓋或是用掉，甚至會把手袋上的污垢一起鎖在皮革中，不但沒有達到保養的效果，甚至還讓手袋變更糟！

【相關圖輯】：2021手袋｜盤點10大最想入手的精品袋 入門款到經典斷貨款都上榜（點圖放大閱讀）

+ 5 + 5 + 5

保養手袋有2寶

想要在日常保養手袋，讓它們用一輩子都還像新的一樣，請一定要入手皮革保養油，先用小毛刷將表面的灰塵、污垢去除，再使用保養油擦拭，如果碰到水，記得先用毛巾將水吸乾，並讓它自然風乾，皮革的材質更不能拿到風筒底下吹乾，這只會害手袋變硬、變形！家裡也可以放一枝去漬筆，遇上些小意外時，也可以應急著用。

手袋收納做好最重要

不能放報紙！不能放報紙！不能放報紙！很重要，小編要你看3次，氣候潮濕的香港，在手袋的收納上，你需要更留意！創盛皮革專業整染老闆David就公開自己的小秘訣，他會把防潮紙放在洗衣袋中來維持包型和防潮，之後會定期把整包拿出來，放在除濕機上除溼，這個步驟才能有效防止手袋，因為濕氣的關係褪色或是變型！

【相關圖輯】：頸巾不洗比垃圾桶髒4倍 4大材質的清洗秘訣：真絲不能噴到香水！（點圖放大閱讀）

+ 7 + 7 + 7

【相關圖輯】：冷衫質料易藏細菌？5招毛衣保養技巧：嬰兒洗頭水是最佳洗劑（點圖放大閱讀）

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀：

8萬LV包清水一擦「花紋竟掉光」！這5招名牌包收納撇步：XX就是毀包兇手

【本文獲「TVBS」授權轉載。】