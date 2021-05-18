手袋顯瘦｜不同身材各有專屬命定款　選中讓你一秒增高變瘦

撰文： Bella儂儂 最後更新日期： 2021-05-18 07:02

很多人買包會看品牌、價格、款式，但是你知道嗎，身形也是要考慮的點。不同的體型應該要背不同的包包，其實包不只是做一種搭配，如果選對包款，事實上還可以用來修飾身材。所以說，了解自己的身形，並找到適合包款真的很重要，可以一秒讓身上的缺點消失，讓你顯瘦又顯高，搭配不NG喔！

最重要的是了解身型

想要選包款來修飾自己的身型，最重要的是先了解自己的身型，非常建議儂粉一定要知道自己的身型，除了選包外，穿搭也會運用到。蘋果身形，平均肥胖，腰腹部最明顯；梨形身形，上半身瘦，下半身肥胖；沙漏身形，曲線明顯；H型身形，很多人會誤會跟沙漏一樣，不過還是有腰線之分！

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