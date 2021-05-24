MUJI無印良品夏日減價｜人氣麻質衫低至$68　30款限時優惠熱賣品

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-24 18:00

MUJI 無印減價｜正值夏日，無印良品（MUJI）推出「涼夏生活」減價優惠，一系列與夏日有關的精選貨品現正進行限時折扣，讓大家舒適渡過炎炎夏日，即看《01女生》為大家精選了以下30件夏必入手的減價好物！

無印良品（MUJI）即日起至6月27日，推出「涼夏生活」減價優惠。(MUJI)

MUJI無印良品人氣麻質服飾享8折優惠

日本時尚流行Layering的層次穿搭，因而質料清涼、舒適的服飾非常重要，而無印良品（MUJI）的麻質服飾向來出名透氣舒適，一直是熱賣的款式。

無印良品（MUJI）的麻質素材質感柔韌，愈洗愈順滑，也非常耐穿，而且設計以簡約為主，如裇衫、無袖連身裙、直腳褲等，配色方面也是以米白、卡其等大地色為主，百搭易襯，鍾情文青風格的女生一定喜歡！無印良品（MUJI）的麻質系列服飾不受潮流左右，簡約的設計穿上多年也不會過時，值得入手。無印良品（MUJI）的「涼夏生活」優惠期由即日起至6月27日，麻質服飾也有8折優惠，最平更低至HK$68。

無印良品（MUJI）熱賣的麻質系列服飾現正進行8折優惠。(MUJI)

▼▼▼【按圖看】無印良品（MUJI）「涼夏生活」減價優惠，麻質服飾可享8折，當中包括防曬防UV的披肩與帽子等，按圖即看15款精選減價麻質服飾▼▼▼

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MUJI無印良品護膚品及化妝品優惠

而作為女生當然不可錯過護膚、化妝品系列。除了麻質服飾，家居及個人護理用品同樣享9折、2件或以上8折等優惠。夏日油脂分泌旺盛，容易出現暗瘡問題，是次減價系列的「平衡淨肌面部護理」、「草本面部護理」主打去除老化角質、能預防暗瘡與為乾燥肌膚補濕，有助解決夏日面肌膚問題，深受日本女生喜愛。

▼▼▼【按圖看】日本女生大愛的無印良品（MUJI）平衡淨肌保濕乳液也有減價，按圖即看15款精選減價化妝品及護膚品▼▼▼

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