鞋濕易變臭8個低成本除味方法　家中「廢物」隨手可變吸濕除臭劑

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-06-28 11:33

鞋濕若沒有妥善處理好，濕氣積聚，鞋臭異味就會愈來愈嚴重，不僅會發出難聞的異味，還有可能有發霉情況出現。以下給大家整理出8個鞋子除臭除濕小秘訣，讓你輕鬆解決鞋臭問題！

使用日常生活中常見的「廢物」幫手，一樣可以輕鬆達到解決鞋臭異味。（D+AF）

雖然有不少鞋子的除臭用品及清潔劑，不過其實使用日常生活中常見的用品，一樣可以輕鬆達到解決鞋臭異味，例如是利用橙皮、檸檬皮等「廢物利用」，不需要再額外花錢購買鞋子專用的除臭劑，更加省錢又環保，同樣能達到去除鞋臭異味，以及吸濕的功效。

鞋濕若沒有妥善處理好，濕氣積聚，鞋臭異味就會愈來愈嚴重，不僅會發出難聞的異味，還有可能有發霉情況出現；若是去朋友家作客，遇到需要脫鞋的情況，鞋子飄散出陣陣異味，更是尷尬不已。

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想避免鞋臭問題，建議可定期替換不同鞋子，不要日日穿著同一對鞋。（D+AF）

想避免鞋子發臭的話，也要注意不要每天穿著同一雙鞋，因為這會令汗水及濕氣未有足夠時間揮發消散，容易讓鞋子滋生細菌並產生異味，建議可不同的鞋子替換穿著，每2-3日替換鞋子，也可減低出現鞋臭的機會。

資料來源：D+AF

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