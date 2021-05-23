名牌手袋減價｜Marni、Chloé低至4折必搶　30款抵買人氣名牌手袋

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-05-23 13:00

名牌手袋｜Farfetch年中折扣季減價現正開始，大量名牌手袋以及小資女最愛的輕奢品牌低至5折，當中大熱品牌Marni、Chloé 、JW Anderson、Salvatore Ferragamo、Tory Burch、Furla、See By Chloé 等，都有超抵買的折扣優惠，絕對不容錯過！

名牌手袋｜See By Chloé經典人氣款最平千多元入手。( Farfetch )

別以為減價就沒好貨，Farfetch年中折扣季的手袋，有不少是新品當季的款式，例如JW Anderson 2021春夏系列都在減價之列當中，以低至7折的價錢就可以買到新款，此外，一向以高品質見稱、由意大利製造的Marni手袋，由原價$12,600減至4折，現在只要$5,040就可買到，絕對是難得可見的超值優惠，心動指數極高！

意大利製造的Marni手袋最低4折必搶！( Farfetch )

▼▼▼【按圖看】Marni、Chloé 、JW Anderson減價手袋，過萬元手袋低至4折入手！Tory Burch人氣款減價後$4,XXX！▼▼▼

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（減價貨品數量有限售完即止，所有圖片商品及資料價格只供參考，一切以官網為準。）

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