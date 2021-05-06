蔡卓妍IG曝光10款愛用名牌手袋　減齡顯潮味　私下更鍾情男裝袋？

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-05-06 19:00

明星同款名牌手袋｜現年38歲的蔡卓妍（阿SA）依舊少女感滿滿，一張不老的童顏臉讓人羡慕不已。除了是蔡卓妍（阿SA）保養得宜外，具有潮流觸覺的時尚造型也成了她「減齡」的一大助力。在眾多名牌手袋之中，哪些又是她日常最愛的款式？

蔡卓妍（阿SA）除了以「童顏」見稱，衣著品味亦大獲好評。(choisaaaa@IG)

有「正菜妍」之稱的蔡卓妍（阿SA）不時在社交平台上分享日常造型照片，展示出時尚過人的穿搭功力，她私下愛用的名牌手袋一樣吸睛度十足，值得一眾女生入手名牌手袋前參考！

蔡卓妍（阿SA）私下愛用的名牌手袋款式百變多樣，選用的品牌包括有PRADA、FENDI、CELINE、CHLOE及BURBERRY等，款式有時下大熱的腋下袋、水桶袋等。阿SA在選擇手袋顏色方面也十分多元化，除了有百搭的黑色以外，也不乏有彩藍、粉紅等活潑搶眼色系，切合阿SA甜美開朗的形象，令造型更顯年輕少女味。此外，阿SA原來更會用上男裝手袋配襯休閒造型，例如GUCCI男裝OFF THE GRID腰包就是她的寵兒之一，從她的私服照中不時都可見它的身影，減齡又百搭，日常造型用上男裝袋配襯也全無違和感，反而帶出一種時尚休閒味道，實用度很高！

蔡卓妍（阿SA）不時在IG上分享「#正菜妍誠意推介」的愛用手袋，圖中為GUCCI男裝OFF THE GRID腰包。（choisaaaa@IG）

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