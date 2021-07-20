ZARA、H&M減價低至3折｜返工衫、手袋最平$70　精選30款抵買推介

【ZARA、H&M減價】ZARA與H&M正進行年中減價，減價貨品包括大量精選服裝和手袋，不少款式在折扣優惠後也不過是HK$100有找，非常實惠，適合購入作返工衫和手袋之用。



【ZARA、H&M減價】ZARA與H&M正進行年中減價，減價貨品包括大量精選服裝和手袋。(ZARA)

ZARA手袋低至35折 人氣單肩包絕不能錯過

ZARA手袋款式緊貼潮流，而且價格親民，一直都是女生們買手袋的好去處。是次減價優惠中，部份手袋款式低至35折；除了夏日大熱的籐編袋以外，現時極流行的單肩包亦包括在減價貨品內，單肩包主打實用耐看，不但可以上膊使用，亦可當成手挽袋，最低HK$79就能入手，配襯裙裝等上班服呈現斯文、知性的一面，容易配襯實用性高！

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H&M夏季清貨減價 最後機會3折入手時裝

H&M的減價優惠已到尾聲階段，精選時裝低至3折起，是入手返工衫的最佳時機。多款背心恤衫與半身裙減價，折後約HK$150至HK$200就能入手；亦設多款減價連身裙；喜歡mix and match的女生，則可以連同西裝褸一拼購入，打造多層次造型，而西裝褸折後最平只需HK$100，相當抵買，返工必備。

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▼▼▼同場加映｜倪晨曦經常分享穿搭及美妝心得，造型中不乏CHANEL、Bottega Veneta等奢侈品牌手袋與鞋履，但原來倪晨曦也會從ZARA以及淘寶入手好物。近日倪晨曦就示範了如何利用1件白色上衣襯出7個不同造型風格，值得一眾女生參考！▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）向來形象高貴向來喜愛以平價衣物作穿搭，卻穿出時尚感，按圖看凱特10個親民造型回顧，大愛ZARA與其姊妹品牌Massimo Dutti「平民」也能入手▼▼▼