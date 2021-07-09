香港3個本地手袋品牌推介　$1XXX入手真皮手袋　性價比高不輸大牌

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-07-09 13:00

【手袋／香港／小眾手袋／本地品牌】CHANEL、DIOR、CELINE等奢侈品牌手袋具有質數仍保證，不過索價不菲，加上加價不斷，教小資女難以負擔。預算較低的女生，亦可選擇一些小眾品牌出品，價格相對價民之餘亦不易撞款；以下推介3個香港小眾手袋品牌，設計簡約精緻，質感不輸大牌。

香港小眾品牌出品的手袋，價格相對價民之餘亦不易撞款，絕對不輸大牌。(theesemble@Instagram)

ESEMBLĒ：集結形態與功能性

ESEMBLĒ於2016年創立，設計師兼創辦人Tink Wong曾任職J. Crew副線Madewell配飾部，將其經驗帶到創建品牌之中，手袋款式簡潔與實用度高，加上價格約HK$1,830至HK$2,980，深得一眾時尚人士喜愛。

ESEMBLĒ設計師兼創辦人Tink Wong曾接受訪問時表示：「愈簡單的事情，愈難做得好。」她認為完美手袋要集結形態與功能性在一身，如其中1個袋款Park Shoulder Bag就內設筆囊和金屬環，方便收納鑰匙等小配件。而ESEMBLĒ部份袋款附有蠔殼形裝飾，其靈感來自莎士比亞名句「The World is Your Oyster」，希望能鼓勵女生積極向夢想進發，每個手袋設計都蘊含特別意思。

▼▼▼【按圖看】ESEMBLĒ手袋款式集結形態與功能性在一身，$1XXXBell Shoulder Bag人氣高企，性價比高小資女不容錯過▼▼▼

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Femance：千多元入手真皮手袋 CP值極高

兩位香港90後女生Angel和Celia決定於2019年大學畢業後共同創立Femance，主打以實惠價格提供外形獨特和高品質的皮革手袋，約HK$1,100至HK$2,100就能買到一個以牛皮或羊皮製成的手袋，性價比極高。

Femance以流暢線條設計元素為主，半月形以外，亦設有多款不規則形狀，如Calla袋款就因為簡約流暢的波浪形輪廓變成品牌的標誌性款式之一，成功俘虜不少女生，而品牌的手袋款式更引來淘寶店抄襲。

▼▼▼【按圖看】Femance手袋款式推介，外形獨特和高品質的皮革手袋千多元即可入手，手袋款式更美得引來淘寶店抄襲？▼▼▼

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CAFUNÉ：着重設計細節 精緻度不遜大牌

喜歡細節設計的女生，或會喜歡CAFUNÉ的手袋款式。CAFUNÉ於2015年成立，品牌設計師曾於3.1 Phillip Lim、Coach、Rag&Bone等品牌擔任過設計工作，故質數有一定的保證，價格約HK$951至HK$5,491。CAFUNÉ的手袋傾向簡約輪廓，卻不失細節設計，部份袋身設有形狀獨特的金屬開合扣，增加吸睛度；而手袋主要以真皮為主外，部份款式主打可持續概念，以可持續皮革和65%再生棉的帆布制成，精緻程度不遜於大牌。

▼▼▼【按圖看】CAFUNÉ手袋款式推介，設計師曾於多間國際時尚品牌工作，設計甚有大牌影子，手袋更有多種材質選擇適合不同女生喜好▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜BURBERRY近年嘗試將品牌年輕化，近日面世的新設計Olympia Bag呈經MIRROR成員姜濤在出席品牌活動時上身一揹，隨即成為城中大熱手袋。在「姜濤袋」以外10個名牌「半月袋」推介，LOEWE入門款僅$7XXX，A.P.C大熱款$3XXX起，小資女也負擔到？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜CHANEL每次季節價格調整， Classic Flap Bag、Classic Wallet on Chain等多款經典袋款都難逃一劫，意味這些款每年的價格都在上升，沒太大預算的小資女，也可考慮先從CHANEL一些小皮具入手，CHANEL 10款小皮具推介，2萬內就買到，哪款如同CHANEL Flap迷你版？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜5000元消費券登記手續及發放安排詳情已公布，想趁此機會買手袋獎勵自己，$5,000以下小資手袋選擇不少。何超蓮、黃翠如、宋熙年等星級用家在社交平台打卡的款式，心思思入手？黃翠如、宋熙年擁有多個小資手袋款式，低至HK$499就能入手？按圖看星級推介款。▼▼▼