穿搭｜4種減齡衣著顏色　紫紅甜美顯好氣色　這顏色皮膚黑也適合?

想要達到減齡效果，除了可從髮型及化妝入手，衣著打扮也是令外表看來顯得年輕的關鍵，從事顏色研究、設計工作色的色彩專家Kate Smith，憑多年的工作經驗總結出4大減齡顏色。只要從以下的服裝顏色入手，瞬間年輕5歲不是夢？



【減齡穿搭｜顯好氣色】1／炭灰黑

岑麗香（香香）穿上炭灰黑T恤感覺中性型格。（heungheungeliza@ig)

總有種女生是黑色控，不過對於打造減齡效果，黑色並不是好選擇。Kate Smith指出黑色會令臉上的皺紋和黑眼圈變得更明顯，建議愛穿着黑色服裝的你，可以淺一度的炭灰黑作代替，更明亮的顏色就越能展現好氣色，同時比起沉實的黑色更為好看。

▼▼▼【按圖看】炭灰黑配襯方法，感覺型格中性，氣場不輸黑色▼▼▼

【減齡穿搭｜顯好氣色】2／綠松色

倪晨曦（Elva )穿上綠松色上衣，皮膚看來更加顯白。（misselvani＠IG）

綠松色曾被Pantone形容為能代表水、天的治癒選色，亦象徵了真相和希望，適合代表逃離每日的煩惱。

綠松色不但帶來療癒效果，Kate Smith更指出那是一個能煥發皮膚光彩的色調，適合不同膚色的女生。擁有小麥肌的女生，則任何一種綠松色調，也會帶來顯白、散發光芒的效果。

▼▼▼【按圖看】綠松色曾被Pantone選為2010年度代表色，如何配襯才令皮膚更有光彩？▼▼▼

【減齡穿搭｜顯好氣色】3／紫紅色

倪晨曦（Elva ) 穿上紫紅色連身裙盡現女人味。（misselvani＠IG）

許多女生都認為柔和色調能夠帶來減齡之效，尤其是有少女象徵之粉紅色，不過Kate Smith則指出並不適合白皙膚色的女生，容易產生氣息不好、沒精神的錯覺，因此比起粉紅色，更建議可選擇紫紅色。明麗的紫紅色不但可豐富造型上的氣色，亦能輕易顯出好氣息、更有活力的感覺。

▼▼▼【按圖看】紫紅色如何突顯女性魅力，顯出活力好氣息？▼▼▼

【減齡穿搭｜顯好氣色】4／長春花色

張寶兒的長春花色OFF SHOULDER上衣，令她看起來有一種柔和美。(_bowiecheung@Instagram)

如果想要一些較特別的顏色，那就可以選擇Kate Smith的另一個提議：長春花色。長春花色介乎於藍色和紫色之間，無論膚色較白皙還是健康小麥膚色的女生，只要穿上長春花色都會顯得更為年輕，可以搭配出不同造型。

▼▼▼【按圖看】長春花色如何迎合不同風格女生，顯得青春年輕？▼▼▼

（資料來源：Who What Wear）

▼▼▼【同場加映】倪晨曦經常都在IG及YouTube上分享穿搭及美妝心得，造型中不乏CHANEL、Bottega Veneta等奢侈品牌手袋與鞋履，但原來倪晨曦也會從ZARA以及淘寶入手好物。近日倪晨曦就示範了如何利用1件白色上衣襯出7個不同造型風格，值得一眾女生參考！▼▼▼

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▼▼▼【同場加映】碎花是每年春夏必備單品，尤其是連身裙款方便快捷穿出時尚氣息！如何選擇款式才不會顯老？穿碎花裙懂得配搭技巧，還可愈著愈顯瘦，以下五大貼士，入手碎花裙前必看！▼▼▼