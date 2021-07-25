名牌減價Jimmy Choo 5折　Repetto芭蕾舞鞋$1XXX　精選30款返工鞋

名牌減價｜網購平台的減價季接尾聲，想買返工鞋便要快手！Ssense與Farfetch仍然有不少名牌鞋款優惠，Tod's、Jimmy Choo、Repetto等鞋款更低至3折，多款人氣名牌鞋只要千多元即可入手。



法國Repetto的芭蕾舞鞋一直深受一眾OL喜愛。（repettoparis@instagram）

30款$3,000以下名牌減價返工鞋推介：Jimmy Choo 、Repetto、Tod’s、Bally

芭蕾舞鞋（Ballerina）、樂福鞋（Loafers）等設計大方得體，向來都被不少OL視為返工鞋的首選。芭蕾舞鞋及樂福鞋的設計簡約易襯，鞋底舒適，免除了穿高跟鞋腳痛之苦，可以配襯優雅的連身裙，也可襯上幹練的套裝，實穿程度高。

說到芭蕾舞鞋，以法國的Repetto最為人所熟悉，鞋履由工匠親手製造，小羊皮柔軟舒適；鞋頭飾上簡單低調的蝴蝶結，散發溫文氣質。Repetto以獨特的反縫針法製作，於縫合鞋面和鞋底後，將整隻鞋由內向外反轉，最後放入鞋墊和固定鞋跟。此方法能隱藏縫線和部分鞋底厚度，令鞋子不易磨損，更舒適耐穿，用作返工鞋最好不過。

Bally Loafers是經典鞋款之一，從不被潮流左右。（bally@instagram）

除了甜美斯文的Repetto芭蕾舞鞋，帶有中性味道的樂福鞋也是不錯的選擇，Bally的樂福鞋更是品牌的經典款，鞋身飾有標誌性的金屬扣，而且有踩踭設計，可瞬間由正式打扮，轉換到休閒風一樣可以，即使在公司枱底偷偷轉換成「拖鞋」踩踭穿著也不覺眼。Bally樂福鞋每季也會增添新顏色，現Farfetch也有提供折扣優惠，想入手便不可錯過！

▼▼▼Ssense與Farfetch現有正進行減價折扣優惠，名牌鞋款如Tod’s、Jimmy Choo、Salvatore Ferragamo也在名單中，低至3折便可入手及名牌鞋，按圖即看30款$3,000以下名牌減價返工鞋推介▼▼▼

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