日本女生最愛A.P.C、Jil Sander手袋減價　20款$4000以下高質手袋

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-07-07 19:00

手袋減價／網購｜Jil Sander、A.P.C、BY FAR都是許多走時尚簡約風女生的愛牌，而且手袋定價較親民，深受小資女喜愛。網購平台Mytheresa、24S及Farfetch等不時都推出折扣優惠，令入手時更為划算！

STELLA MCCARTNEY在Mytheresa有限時折上折優惠。（stellamccartney@instagram）

20款$4,000以下小眾高質手袋 日本女生熱捧Jil Sander、A.P.C

正值年中，許多網購平台都進行折扣優惠，像是Mytheresa與24S也有低至3折的減價，而Farfetch則有低至4折；在Mytheresa上，一些品牌更有指定再限時8折優惠，像是STELLA MCCARTNEY的Stella Logo Small faux leather shoulder bag原價HK$6,700，4折再8折後只需HK$2,144，非常划算。

▼▼▼【按圖看】日本女生IG上的人氣手袋 「親民價」性價比高▼▼▼

網購平台減價時，除了名牌手袋以外，小眾品牌同樣值得留意。例如Jil Sander、A.P.C等品牌的手袋，簡約設計特別受日本女生歡迎，IG上人氣極高。其中特別值得留意的，有Jil Sander在2019度假系列首次推出「Tangle」，採用小牛皮製造，俐落的實用長方形設計，配上紐帶設計瞬間虜獲日本女生的心。

今年半月形手袋成為大熱，提到這設計當然少不了法國品牌A.P.C，當中的半月袋「Half Moon」系列簡約低調，散發著文青氣息，容量實用好裝，性價比高。另外系列也有推出防刮材質，即使是「唔錫袋」的女生，也不怕手袋易刮花變殘，非常適合日常「粗用」。

▼▼▼【按圖看】網購平台Mytheresa、24S與Farfetch正有折扣優惠，許多小眾品牌也在其中，除了Jil Sander，A.P.C，也有Staud、Manu Atelier等，低至千元便可入手▼▼▼

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（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

▼▼▼同場加映：【按圖看】惠利在《我的室友是九尾狐》中，也用上了不少韓國小眾品牌，為本土設計令更多人認識，手袋不只有簡約風，更有街頭休閒，最平HK$219便可與惠利同款，如果不想次次用名牌與人撞款，也可以考慮一下5款韓國小眾品牌手袋▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】李寶英在韓劇《我的上流世界》飾演闊太，一集便更換了3個名牌手袋，如Salvatore Ferragamo、Fendi等，艾瑪修女從事樸素的職業卻揹Hermès手袋，引起一眾劇迷討論。▼▼▼