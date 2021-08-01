MIRROR｜姜濤手袋$6XX買到　Anson Lo熱捧LV　14款MIRROR同款手袋

MIRROR手袋｜何詩蓓在東京奧運為港爭光，香港男子組合MIRROR也在港發光發熱，一班支持者都希望他們可紅遍亞洲，影響力及帶貨力同樣驚人。

一眾MIRROR粉絲的老公在Facebook開設「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」，「投訴」生活被受影響，現在MIRROR更擔任各大品牌廣告代言人，令「前夫」們有經濟上的擔憂，非常頭痛。但若想挽救婚姻，這14款MIRROR同款手袋絕對值得「前夫」們參考，而且有一款「姜濤袋」也不過是6百多元就可買到！



MIRROR 12子現在成為各大品牌如Burberry、Fendi、Louis Vuitton等的寵兒。（mirror.weare@instagram）

14款MIRROR同款手袋「前夫」挽救婚姻必買

MIRROR人氣急升成為各大品牌代言人的寵兒，好像憑《大叔的愛》火速爆紅的Anson Lo，吸納了更多人成為「神徒」，現在IG追蹤人數已比MIRROR團隊中的「人氣指標」姜濤還要多，更引來名牌巨頭Louis Vuitton找他合作，揹上LV x NBA Handle Trunk手袋拍攝硬照。雖然Anson Lo身上這款是LV 男裝手袋，但方正的復古手袋外形加上Monogram印花設計，即使是女生使用也全無違和感；此外，也可考慮一同入手LV 女裝經典Trunk手袋湊成「情侶袋」，不妨可叫「前夫」們送禮時參考一下。

▼▼▼【按圖看】Anson Lo同款LV手袋與「情侶袋」組合▼▼▼

MIRROR成員姜濤、Anson Lo與AK揹了不同款的Burberry Olympia Bag。（Burberry）

MIRROR成員姜濤、Anson Lo與AK過往曾一同揹上Burberry新款Olympia Bag出席活動，半月形的手袋設計，而且可調節揹帶長度，斜揹、跨背式，當腋下袋一樣可以，而且設計概念同樣用在男裝袋上，又是氹另一半孭情侶袋的好選擇。

MIRROR成員姜濤同款馬鞍袋Gabine Bag。（charleskeithofficial@instagram）

MIRROR姜濤同款手袋$6XX即可入手 每人限購5個

別以為MIRROR只會用上萬元級的名牌手袋，其實一些小資品牌，也得到他們「寵幸」。例如年初時曾在姜濤IG上曝光的Charles & Keith Gabine Bag馬鞍袋，設計簡約時尚，可斜揹、肩揹或手提使用，隨時轉換風格。系列更有2個尺寸，以及6種顏色選擇。這款Charles & Keith馬鞍袋時尚易襯、價錢親民，再加上有姜濤加持，人氣程度更曾令手袋一度斷貨，甚至一度被指難買過Chanel。幸好，姜濤同款的Gabine Bag馬鞍袋現在Charles & Keith網站上已可買到，每人限購5個，粉絲們要把握會了！

▼▼▼【按圖看】除了以上的「姜濤袋」，其他MIRROR成員也有用上不同品牌的手袋，哪款手袋得到Ian、Anson Lo歡心？沒想到AK揹起Tory Burch沒有一點違和感，作為「鏡粉」你又記得Stanley孭過哪個品牌？立即一過看看14個MIRROR同款手袋及價錢！▼▼▼

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▼▼▼同場加映：BURBERRY新設計Olympia Bag呈簡約半月形輪廓，加上經MIRROR成員姜濤在出席品牌活動時上身一揹，隨即成為城中大熱手袋。「姜濤袋」以外之選10個名牌「半月袋」推介，LOEWE入門款僅$7XXX，A.P.C大熱款$3XXX起，小資女也負擔到？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：陳瀅（Jeannie）是圈中著名的微胖女生，但憑顯瘦的穿搭術，站在Anjaylia陳嘉寳、何雁詩等好友旁也不覺太大差別；陳瀅手袋收藏同樣吸睛，按圖即看哪款旅行都帶埋？▼▼▼