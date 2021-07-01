「姜濤袋」掀搶購潮　BURBERRY勢成焦點　10大半月形手袋推介

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-07-01 20:00

【姜濤／MIRROR／姜濤袋／BURBERRY／名牌手袋】BURBERRY近年嘗試將品牌年輕化，在經典格紋款式以外，以不少時尚極簡設計示人。近日面世的新設計Olympia Bag呈簡約半月形輪廓，吸引許多時尚愛好者關注，加上經MIRROR成員姜濤在出席品牌活動時上身一揹，隨即成為城中大熱手袋。

MIRROR成員姜濤出席BURBERRY活動時揹上Olympia Bag，成為城中大熱手袋。(keung_show@Instagram)

BURBERRY「半月袋」成城中大熱 被稱「姜濤袋」？

極簡設計以外，BURBERRY近年亦主打中性設計，不論男、女亦適合使用，新款Olympia Bag就是其一。Olympia Bag呈半月形外形，袋身設計僅有拉鏈及品牌Logo，配合兩側的金屬扣，低調而奢華，再加上經姜濤加持之下，勢必成為年度矚目袋款！Olympia Bag設有Small Size、Mini Size以及Medium Size，Small Size共13色，包括素色與併色設計，而姜濤所使用的為軍綠色；Medium Size設6色；Mini Size則同樣提供6色選擇，但額外設2色金屬鏈帶款，應付不同女生需求，亦方便配襯造型。

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10大名牌「半月袋」推介 LOEWE入門款僅$7XXX

除了BURBERRY，CELINE、LOEWE等品牌亦不約而同設有「半月袋」款式，圓弧輪廓本身容量大，相對實用，配上粗身肩帶，時尚又百搭。其中，CELINE Ava Bag採用Triomphe老花帆布，令手袋更具復古感，加上肩帶可自行按身高調節3種長度，深受一眾女星喜愛，如BLACKPINK成員Lisa與木村光希就時時使用此袋款。

預算較低的女生，亦可選擇LOEWE入門款Heel Bag，或是法國品牌POLÈNE的Numéro Dix，手袋於西班牙手工縫製，款式大氣又精緻，亦配有兩條不同長度的可調節肩帶，方便側揹或斜揹使用，售價約HK$3,284，小資女也能負擔得到。

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