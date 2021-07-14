2021上半年10大奢侈品排行榜　Hermès、Chanel失三甲　第1竟是它?

名牌奢侈品價值不菲，如果能買得其所，絕對是投資保值之物，在眾多名牌中，不少女生或會以為Hermès、Chanel一定是最保值，美國二手名牌寄賣名牌平台The RealReal總結出2021上半年「10大奢侈品排行榜」，也分析出的最保值手袋，而Hermès、Chanel竟然三甲不入？到底哪一個品牌最保值，而哪款手袋每年在二手市場上增長率最高呢？



The RealReal 公布最新「10大奢侈品排行榜」。（therealreal@instagram）

The RealReal 2021年上半年度「10大奢侈品排行榜」 哪款手袋最值得投資？

美國二手名牌寄賣名牌平台The RealReal透過市場趨勢和內部數據，追蹤及分析COVID-19 對二手奢侈市場所產生的影響，並分析了50個類別，共售出約 1,600 萬件商品得出了「2021年奢侈品寄售報告（2021 Luxury Consignment Report）」， 內含最新的「10大奢侈品排行榜」，也有按數據分析出的「最保值手袋推介」。

疫情下改變了大眾消費模式，對名牌奢侈品的取態也有所不同，網上平台銷售蓬勃發展，成為了疫情之下致勝關鍵，在「10大奢侈品排行榜」中，女生最愛的Hermès、Chanel被打敗，只有Louis Vuitton能擠身頭三甲；而名牌飾品方面cartier只得第9位，被另一奪得第2位的法國奢華珠寶品牌打低，結果讓人意外！

▼▼▼【按圖看】The RealReal 2021上半年「10大奢侈品排行榜」，法國傳統品牌都是較為保值之選，頭三甲分別是皮革起家與珠寶首飾品牌奪得▼▼▼

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美國二手寄賣名牌平台The RealReal也發現，比起珠寶及波鞋，用家更喜歡投資及買賣手袋，在奢侈品排行榜中，The RealReal選出最值得投資的4大品牌：Hermès、Louis Vuitton、Chanel及Gucci，並按數據得出各個品牌12款最值得投資手袋，當中有Vintage（中古）、經典款，也有年資較輕的款式，像是2019年才登場的Chanel 19也榜上有名！而深受名媛闊太喜愛的Hermès Kelly Bag向來價格不菲，但二手價的增長卻竟然不及Louis Vuitton 的「這款」手袋？

▼▼▼【按圖看】Hermès Kelly Bag、Constance是最值得投資的手袋外，Louis Vuitton、Chanel、Gucci的實力同樣不容忽視！按圖即看「12款最值得投資手袋」▼▼▼

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（資料來源：The RealReal）

▼▼▼同場加映：【按圖看】李寶英在韓劇《我的上流世界》飾演闊太，一集便更換了3個名牌手袋，如Salvatore Ferragamo、Fendi等，艾瑪修女從事樸素的職業卻揹Hermès手袋，引起一眾劇迷討論。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】惠利在《我的室友是九尾狐》中，也用上了不少韓國小眾品牌，為本土設計令更多人認識，手袋不只有簡約風，更有街頭休閒，最平HK$219便可與惠利同款，如果不想次次用名牌與人撞款，也可以考慮一下5款韓國小眾品牌手袋▼▼▼