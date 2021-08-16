開倉減價｜Pure Apparel瑜伽服低至2折　$88入手熱賣Sports Bra

開倉／減價／Sport Bra｜Sports Bra（運動內衣）及Leggings（瑜伽褲）舒適又時尚，運動以外更可作為日常穿搭。Pure Apparel與OnTheList合作，即日至8月21日進行開倉減價低至2折，最便宜$88便可入手Sport Bra，機會難得！



瑜伽品牌 Pure Apparel 與On the List 合作進行開倉減價。（be_pureapparel@instagram）

Pure Apparel瑜伽服低至2折 精選40款運動服減價

瑜伽品牌 Pure Apparel 與On the List 合作，即日起至8月22日，進行限時減價優惠，減價貨品低至2折，包括Sport Bra、各種類型的上衣與Leggings等，大部分原價5、6百的貨品，在減價後只需約百多元便有交易，十分抵買！是次減價同時在線上、線下，網站消費消滿$500便可免運費，如果想親身看實物，可到OnTheList中環店內購物。

▼▼▼【按圖即看】OnTheList與Pure Apparel開倉減價，最平$88便能入手，Sport Bra、Leggings也有選擇，即看精選30件減價款式▼▼▼

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Lorna Jane的Leggings提臀、顯瘦受女生歡迎。（lornajaneactive@instagram）

除了Pure Apparel外，在網購平台Zalora Outlet都有不少運動服的減價，就連受女生歡迎的品牌Lorna Jane也有折扣，她們的Leggings以提臀、顯瘦著名，但一條便索價近$900，非人人願意入手，減價後只需$339，立即平易近人許多；另外，Under Armour、adidas等也有折扣，有興趣的女生不妨把握減價機會。

▼▼▼【按圖即看】Zalora Outlet有許多人氣品牌減價，像是Lorna Jane、Under Armour、adidas等，想時尚一點也可以選擇Mango，低至$99▼▼▼

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OnTheList X Pure Apparel開倉減價詳情



網上開倉減價

時間：8月17日上午8時至8月22日下午11時59分

網址：https://bit.ly/3q53i6R



線下開倉減價

地點：中環都爹利街6號印刷行地下

時間：即日起至8月21日，星期二、四、五（8am-8pm）星期三（10am-8pm）、星期六（10am-5pm）



（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以活動詳情，以官方資料為準。）

▼▼▼同場加映：Sports Bra（運動內衣）近年成為「潮流單品」，女生不僅在運動時穿Sports Bra，更會用作配襯衣服，穿出活潑風格。選購Sports Bra（運動內衣）也有訣竅，要根據運動強度選適合內衣？點擊看脊醫提出選購Sports Bra 5大貼士▼▼▼

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▼▼▼同場加映：消委會測試了市面上15個品牌的運動內衣（Sport Bra），測試以舒適度、排汗快乾度及耐用程度等多方面步進行分數評核。消委會Sports Bra測試結果，lululemon排汗佳，7款表現達4.5分以上，爆冷品牌也上榜▼▼▼